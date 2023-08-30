Pekin’den Tokyo’ya Fukuşima tacizi

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Fukuşima Nükleer Santralı’nin devredışı kalması sonrası biriktirilen radyoaktif atık su, Pasifik Okyanusu’na bırakılmaya başlandı. Japonya’nın bu adımına, bölgede tuz üretimi ve balıkçılık yapan Çin’de öfke dinmiyor. Çinli vatandaşlar Japon kurumlarına farklı şekillerde tepki gösteriyor. Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Çin’e “Vatandaşlarınızın tacizlerini durdurun” çağrısında bulundu.

ARAYIP KÜFREDİYORLAR

Çin sosyal medya uygulamalarında Japon işletme ve enstitülerin numaralarını paylaşan kullanıcılar, telefon konuşmalarının videolarını da yayınlıyor. Arayanların bazıları “Neden radyoaktif atıklı suyu okyanusa bıraktınız” diye sorarken, küfür edip telefonu kapatanlar da var. Fukuşima Belediye Başkanı Hiroshi Kohata, yalnızca belediye binasının iki günde yaklaşık 200 taciz çağrısı aldığını söyledi. Kohata, okullar, restoranlar, oteller de dahil şehirdeki pek çok yerin benzer taciz telefonları aldığını belirtti.

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‘JAPONCA KONUŞMAYIN’ UYARISI

Japonya Başbakanı Kişida, aramalar sebebiyle Çin’in Tokyo büyükelçisinin dışışişleri bakanlığına çağrıldığını duyururken, “Pekin’deki Japon büyükelçiliği ve Japon okullarına taş atılma vakaları yaşandığını” da kaydetti. Dışişleri Bakanlığı da Çin’e seyahat edecek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlık, kalabalık yerlerde yüksek sesle Japonca konuşmaktan kaçınılması tavsiyesinde bulundu. Japonya, nükleer yakıtı soğutmakta kullanılan ve kaza sonrası depolanan suyun okyanusa bırakılmasına geçen hafta başlamıştı. Tokyo hükümeti atık sudaki radyoaktivite miktarının “insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek kadar düşük” olduğunu belirtse de Çin karara başından beri itiraz ediyor.