Peeters: Türkiye önemli ortak
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu’nun yeni Başkanı Kris Peeters, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) için önemli bir ortak olmayı sürdürdüğünü belirterek, “Adil ve istikrarlı ilişki sağlamak için taraflar arası çabaya şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” diye konuştu.
Yeni görevlendirmelerin yapıldığı forumdan yapılan açıklamada, yönetimin hedefinin AB-Türkiye ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmak olduğu belirtildi. Eski Belçika Başbakan Yardımcısı Peeters liderliğindeki forumda başkan yardımcıları, eski Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, eski Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Paet ve eski Hollanda Senato Üyesi Tineke Strik oldu.
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