Peeters: Türkiye önemli ortak

Yeni görevlendirmelerin yapıldığı forumdan yapılan açıklamada, yönetimin hedefinin AB-Türkiye ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmak olduğu belirtildi. Eski Belçika Başbakan Yardımcısı Peeters liderliğindeki forumda başkan yardımcıları, eski Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, eski Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Paet ve eski Hollanda Senato Üyesi Tineke Strik oldu.