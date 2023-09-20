Paşinyan'a soğuk duş! Rusya'dan çok net mesaj: Bakalım onu nasıl bir kader bekliyor

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Dağlık Karabağ’daki Ermeni unsurların artan saldırıları üzerine Azerbaycan düğmeye bastı.

Azerbaycan yönetimi kapsamlı terörle mücadele operasyonu başlattığını açıkladı. Azerbaycan, Rusya ve Türkiye’yi önceden bilgilendirdiğini belirtirken Moskova itidal çağrısı yaptı, Ankara ‘Her zaman yanınızdayız’ mesajı verdi.

Ermenistan ise her zaman olduğu gibi önce suçlamalarda bulundu daha sonra Rusya'ya sığındı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Rus barış güçlerinin, Azerbaycan'ın terörle mücadele operasyonunu durdurmaktan sorumlu olduğunu öne sürdü.

Ancak Rusya'dan gelen haber Ermenistan'da adeta soğuk duş etkisi yarattı.

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den flaş açıklamalar geldi.

Medvedev, Telegram kanalında yayınlanan bir açıklamada, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı hedef aldı ve Rusya'nın, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a yönelik devam eden operasyonuna karşı Ermenistan'ı desteklemeyeceğinin sinyalini verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan geçtiğimiz günlerde ülkesinin güvenlik konusunda Rusya'ya bağımlılığını 'stratejik hata' olarak nitelendirmişti. Paşinyan'ın bu açıklamalarının yankıları sürerken Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'ya adeta müdahale etme çağrısında bulunması şaşkınlık yarattı. Paşinyan, Rusya ile köprüleri atarken bakanlığın Moskova'ya çağrı yapması 'U' dönüşü ve Erivan'daki panik havasının en açık göstergesi olarak yorumlanıyor.

'ONU EYLEMLERE GÖRE YARGILAYACAĞIZ'

Medvedev Telegram üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Bir gün kardeş ülkeden bir meslektaşım bana şöyle dedi: Ben sana yabancıyım, beni kabul etmiyorsun. Ben de gerekeni söyledim: Biyografiye göre değil, eylemlere göre yargılayacağız. Sonra savaşı kaybetti ama tuhaf bir şekilde yerinde kaldı. Daha sonra vasat yenilgisinden dolayı Rusya'yı suçlamaya karar verdi. Daha sonra ülkesinin topraklarının bir kısmından vazgeçti. Sonra NATO ile flört etmeye karar verdi Bakalım onu ​​nasıl bir kader bekliyor...'

Bu sözler Paşinyan ile Moskova arasındaki tüm köprülerin yıkıldığı şeklinde yorumlandı.

Son dönemde Rusya'yı dışlayan ve Batı ile yakınlaşmaya çalışan Paşinyan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararlarını bağlayıcı olarak kabul eden Roma Tüzüğü’nü onaylayacağını duyurmuştu.

Paşinyan’ın tüzüğü onaylaması halinde hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya lideri Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

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ERİVAN'DA TANSİYON YÜKSEK

Erivan'da hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Arbedede bazı göstericiler yaralandı. Güvenlik güçleri, göstericilerin hükümet binasına yaklaşmaması için tedbir aldı.

RUSYA NOTA VERDİ

Bir grup Ermeni protestocu da Rus Büyükelçiliğine yürüyerek, elçiliğin girişini kapattı. Büyükelçilik personelinin binada mahsur kaldığı belirtiliyor. Moskova ise büyükelçiliğin açılması için Ermenistan’a nota verdi.

ALİYEV ŞARTINI YİNELEDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak' dedi. Azerbaycan operasyonun ilk saatinde de bu şartı açıklamış ve antiterör vurgusu yapmıştı.

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SON GERGİNLİK NASIL BAŞLADI?

Bölgeyi Ermenistan’a bağlayan ana yol olan Laçin Koridoru günümüzde Rus barış gücünün kontrolünde. Azerbaycan toprağından geçen bu koridor üzerinden Ermeniler gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerini gönderebiliyordu.

Fakat Azerbaycan yetkilileri Ermenileri bu yolla Dağlık Karabağ’a silah göndermekle suçluyor. Bu yüzden, bölgeden Kızılhaç’ın ambulansları hariç hiçbir araç geçmesine izin vermiyor.

Bunun yerine yardımların Azerbaycan’daki Agdam kentinden Hankendi’ye giden yoldan gönderilebileceğini söylüyor.

Ayrılıkçı yetkililer ise Laçin Koridoru’na alternatif bu yolu kullanmayı kabul etmeleri durumunda, Laçin Koridoru’nun bir daha açılmamasından endişe ediyor, bu yoldan yardım istemektense bölgedeki çiftçilerden depolarındaki mahsulleri paylaşmalarını talep ediyor.

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Azerbaycan Agdam Yolu’nun kullanılmasından 24 saat sonra Laçin Koridoru’nu açacağını belirtirken, Ermeniler bu yeni yola bir meşruiyet kazandırmak istemiyor.