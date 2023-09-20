BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma... Erdoğan'ın mesajları dünyada böyle yankılandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78. BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, tüm dünyaya KKTC'yi tanıyın çağrısı yaparak, "Uluslararası toplumu, KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

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'Teröre göz yumanlar var' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye, Kuzey Afrika ve Sahel bölgesinde vekalet savaşlarının aracı haline dönüştürülen terörizm, kırılganlığı hızla artan uluslararası güvenlik iklimine onarılamaz zararlar veriliyor' ifadelerini kullandı.

'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek BM'deki reform çağrısını yineleyen Erdoğan, 'Güvenlik Konseyi artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerin çarpışma haline gelmiştir' dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu. France 24 Erdoğan'ın İslamafobi uyarısını öne çıkardı.

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Haberde 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batılı ülkelerin İslamofobi de dahil olmak üzere bir ırkçılık salgınıyla karşı karşıya olduğunu söyledi' ifadesine yer verildi.

Bu açıklamalara haberinde yer veren Al Monitor haberinde Erdoğan'ın kürsüden bunun kabul edilemez seviyeye geldiğini belirttiğinin de altı çizildi.

Londra merkezli Middle East Eye 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik Konseyi'nin eksikliklerine gönderme yaparak Dünya beşten büyüktür sloganını tekrarladı' dedi.

ABD merkezli Washington Examiner 'Türk lider Erdoğan BM Güvenlik Konseyi'nin boyutunu eleştirerek 'dünya beşten büyüktür' dedi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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National haberinde 'Erdoğan, Azerbaycan'ın sadık bir destekçisi olan Türk lider, eski Sovyet cumhuriyetinin egemen topraklarını koruma hakkını vurguladı' ifadesine yer verdi.

Hindistan merkezli NDTV 'Türk lider, BM Genel Kurulu'nun üst düzey oturumunda dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşmada Keşmir meselesine değindi' dedi.

Yunan basını ise Erdoğan'ın KKTC çağrısını öne çıkardı. Kathimerini 'Erdoğan uluslararası topluma Kıbrıs Türk varlığını tanıma çağrısında bulundu' başlığını attı.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında uluslararası topluma Kıbrıs'ın Türk işgali altındaki kuzey kesimini bağımsız bir devlet olarak tanıma çağrısında bulundu' denildi.

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İsrail basınının gündeminde ise Erdoğan - Neyanyahu görüşmesi vardı. Haretz 'Erdoğan'ın Olası İsrail-Suudi Arabistan'ı Desteklediği Bildirildi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Türkiye iki ülke arasındaki normalleşme çabalarına olumlu bakıyor' denildi.

Times of Israel'in başlığı 'Netanyahu, Türk liderin destek açıklamasının ardından Erdoğan ile Suudi normalleşmesini görüştü' oldu.

Haberde iki liderin de karşılıklı ziyaret yapma konusunda anlaştığı bilgisine yer verildi. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ise bu görüşme için şu yorumda bulundu;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Salı günü ilk kez yüz yüze bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerini yavaş yavaş geliştirirken önemli bir dönüm noktasına işaret etti.'