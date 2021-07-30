Paşinyan Rusya’yı sınıra çağırdı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında önceki gün patlak veren çatışmaların ardından Erivan, Rus askerini sınıra davet etti. Kabine toplantısı sırasında konuşan Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, “Çatışmaları dikkate alacak olursak Azerbaycan ile aramızdaki tüm sınır hattına Rusya’ya ait kontrol noktaları kurulmasını öneriyorum” ifadelerini kullandı. Paşinyan, “Azerbaycan ile aramızdaki sınır son metresine kadar netleşene dek Rus askeri çatışma çıkmamasının garantörü olmalı. Rusya yönetimiyle ilk temasımda sınıra asker göndermeleri konusunu görüşmeyi planlıyorum” açıklamasını yaptı.

RUSYA’DAN RENK YOK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Paşinyan’ın önerisine ilişkin temasların devam ettiğini söylerken başka bir yorumda bulunmadı. Moskova’da gazetecilerin sorusu üzerine Peskov, “Erivan ile temaslarımız devam ediyor. Şu anda sınıra Rus askeri yerleştirilmesiyle ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Sınırda patlak veren hadiseleri sakinleştirmek ve ateşkesin yeniden sağlanması için Rusya olarak büyük çaba sarf ettiğimizi söylemekle yetineceğim” dedi.

Ermenistan yönetimi, İkinci Karabağ Savaşı’nın başından beri, başta Rusya olmak üzere eski Sovyet cumhuriyetlerinin kurduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nü Azerbaycan ile arasındaki ihtilafta yanına çekmeye çalışıyor. Savaşı sonlandıran 10 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşmasına göre Rusya sadece Karabağ bölgesi ve çevresinde barış gücü bulunduruyor. Misyonda Rusya ile Türkiye’nin kurduğu ortak gözlem merkezi de faaliyet gösteriyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor