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Paşinyan darbe girişiminde eski devlet başkanını işaret etti
Ermenistan Devlet Başakanı Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nın kendisini istifaya çağırmasının arkasında, eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan olduğunu iddia etti.
Sputnik'te yer alan habere göre, Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisi hakkındaki istifa talebinin eski hükümetlerin nüfuzunun bir sonucu olduğunu savunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ı orduyu kendisine karşı harekete geçirmekle suçladı.
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