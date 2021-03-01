Paşinyan darbe girişiminde eski devlet başkanını işaret etti

Sputnik'te yer alan habere göre, Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı'nın kendisi hakkındaki istifa talebinin eski hükümetlerin nüfuzunun bir sonucu olduğunu savunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ı orduyu kendisine karşı harekete geçirmekle suçladı.

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