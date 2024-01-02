‘Parti prensi’ tahta geçiyor... Danimarka Kraliçesi Margrethe tacını oğlu Frederik’e bıraktı

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Danimarka’nın 52 yıllık Kraliçesi 2. Margrethe, 2024’e girerken süpriz bir açıklamayla tahttan çekileceğini duyurdu. Şubat ayında belinden bir ameliyat geçiren Kraliçe, açıklamasında bu operasyonun geleceği düşünmesine neden olduğunu belirterek “tacını bir sonraki nesle bırakmanın zamanının geldiğini” söyledi.

Kraliçe 2. Margrethe, 14 Ocak’ta tahta çıkışının 52’nci yıldönümünde tacını 55 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Frederik’e devredecek. İngiliz kraliyet geleneğinin aksine resmi bir taç giyme töreni olmayacak. Başkent Kopenhag’daki Amalienborg Kalesi’nden bir anonsla, Prens Frederik’in ‘Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları’nın 10. Kralı’ olduğu duyurulacak.

EKSTREM SPORLARA DÜŞKÜN

Tahtın yeni sahibi Frederik, 1990’ların başında ülkesinde “parti prensi” olarak biliniyordu. Siyaset bilimi okuyan Frederik, ayrıca üniversite eğitimini tamamlayan ilk Danimarka kraliyet üyesi. Ekstrem sporlara düşkünlüğüyle tanınan Frederik, 2000 yılında Grönland’da dört aylık kayak gezisine katıldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeliği bulunan Prens, kızak ve scooter kazaları nedeniyle pek çok kez hastaneye de kaldırıldı.

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OLİMPİYATLARDA TANIŞTILAR

Prens Frederik eşi Prenses Mary ile spor tutkusu sayesinde, 2000 yılında Sydney Olimpiyatları’nda bir barda tanıştı. 2004’te evlenen çiftin iki kız, iki erkek çocuğu var. Prens Frederik’in adı 2023’te Meksika sosyetesinden Genoveva Casanova ile ilişkisi olduğu dedikodularına karışsa da Casanova bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yapmıştı. Kraliçe’nin Veliaht Prens Frederik’in eşi Prens Mary’ye ihanet ettiği yolundaki söylentiler sonrasında tahtı bırakma kararı alması, aileyi toparlamaya yönelik bir hamle olarak da yorumlandı.

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe

AVRUPA’DA TAHTTA KADIN KALMADI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından “Avrupa’da en uzun süredir tahtta oturan hükümdar unvanı” Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe’a geçmişti. Kraliçe’nin görevden çekilmesiyle Avrupa monarşileri içinde hükümdarlık koltuğunda oturan kadın kalmadı.