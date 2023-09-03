Paris scooter’ı yasakladı

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Fransa’nın başkenti Paris’te uzun süredir tartışmalara neden olan elektrikli scooter kiralama uygulamasında resmen sona gelindi. Paris’teki son kiralık elektrikli scooter da önceki gün sokaklardan toplanırken, Fransız başkenti bu yönde adım atan ilk Avrupa kenti oldu.

REFERANDUMA GİDİLDİ

Paris’te halk, elektrikli scooter’ların kaldırımları işgal ettiği ve hem araç hem yaya trafiğinde güvenliği tehlikeye attığı yönünde şikâyetlerde bulunuyordu. Bunun üzerine Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, konuyu nisan ayında referanduma götürmüş, katılımın yüzde 7.5 ile sınırlı kaldığı sandıktan yüzde 89 oranında scooter’lar yasaklansın görüşü çıkmıştı. Referandumun ardından Paris Belediyesi, şirketlere kentteki yaklaşık 15 bin elektrikli scooter’ı toplamak için eylül ayına kadar süre tanımıştı.

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İLK GÜNDEN FARK ETTİ

Söz konusu yasak kişisel scooter’ların kullanılmasını kapsamazken Fransızlar, yasağın ilk gününde bile trafikte daha az karmaşanın olduğu yorumlarını yaptı. Paris’te elektrikli scooter’lar nedeniyle geçen yıl 3’ü ölümlü olmak üzere toplam 459 kaza meydana gelmişti.