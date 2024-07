Paris 2024'te 'Son Akşam Yemeği' depremi! Tepki yağdı, teknoloji devi reklamlarını durdurdu

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin son bölümünde Leonardo da Vinci’nin ünlü tablosu ‘Son Akşam Yemeği’ canlandırıldı. Canlandırmada LGBTQ öğelerinin yer alması Hristiyan dünyasında tepkilere yol açtı.

"ŞOK OLDUK, REKLAMLARIMIZI DURDURUYORUZ

ABD'li teknoloji şirketi C Spire, Son Akşam Yemeği parodisine en sert tepkilerden birini verdi ve olimpiyat reklamlarını durdurma kararı aldı. C Spire'dan yapılan açıklamada “Paris Olimpiyatları'nın açılış törenleri sırasında 'Son Akşam Yemeği' ile alay edilmesi karşısında şok olduk. C Spire olarak Olimpiyatlardan reklamlarımızı çekiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Şirket CEO'su Suzy Hays da sosyal medya hesabından "C Spire, Olimpiyatların bir parçası olmak için çok çalışan sporcularımızı destekliyor. Ancak, Son Akşam Yemeği'nin alay konusu yapılmasını kabul edemeyiz, bu yüzden reklamlarımızı çekiyoruz." açıklamasında bulundu.





We were shocked by the mockery of the Last Supper during the opening ceremonies of the Paris Olympics. C Spire will be pulling our advertising from the Olympics.