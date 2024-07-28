Paris 2024'te 'Son Akşam Yemeği' depremi! Tepki yağdı, teknoloji devi reklamlarını durdurdu

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin son bölümünde Leonardo da Vinci’nin ünlü tablosu ‘Son Akşam Yemeği’ canlandırıldı. Canlandırmada LGBTQ öğelerinin yer alması Hristiyan dünyasında tepkilere yol açtı.

"ŞOK OLDUK, REKLAMLARIMIZI DURDURUYORUZ

ABD'li teknoloji şirketi C Spire, Son Akşam Yemeği parodisine en sert tepkilerden birini verdi ve olimpiyat reklamlarını durdurma kararı aldı. C Spire'dan yapılan açıklamada “Paris Olimpiyatları'nın açılış törenleri sırasında 'Son Akşam Yemeği' ile alay edilmesi karşısında şok olduk. C Spire olarak Olimpiyatlardan reklamlarımızı çekiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Şirket CEO'su Suzy Hays da sosyal medya hesabından "C Spire, Olimpiyatların bir parçası olmak için çok çalışan sporcularımızı destekliyor. Ancak, Son Akşam Yemeği'nin alay konusu yapılmasını kabul edemeyiz, bu yüzden reklamlarımızı çekiyoruz." açıklamasında bulundu.





We were shocked by the mockery of the Last Supper during the opening ceremonies of the Paris Olympics. C Spire will be pulling our advertising from the Olympics. — C Spire (@CSpire) July 27, 2024

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Mississippi Valisi Tate Reeves, C Spire'ın kararını desteklediğini duyurdu ve "Özel sektörün ayaklarının yere bastığını görmekten gurur duyuyorum. Tanrı alay konusu yapılamaz. C Spire sağduyulu bir çizgi çizdi." dedi.

SAVUNMA GELDİ: KAPSAYICILIĞIN BİR SEMBOLÜ

Bugün dünya medyasında yayınlanan analizlerde söz konusu gösteri 'kışkırtıcı' olarak tanımlanırken, açılış töreninin sanat yönetmeni Thomas Jolly gösterinin "kapsayıcılığın" bir sembolü olduğunu savundu:

“Konumuz yıkıcı olmak değildi. Asla yıkıcı olmak istemedik. Çeşitlilik hakkında konuşmak istedik. Çeşitlilik birlikte olmak demektir. Fransa'da sanatsal özgürlüğümüz var, özgür bir ülkede yaşadığımız için şanslıyız."



"BU GERÇEKTEN GEREKLİ MİYDİ?"

Jolly'den gelen açıklama eleştirilerin önünü kesemedi. Fransa Katolik Kilisesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu, bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Avrupa Parlamentosu'nun (AP) aşırı sağcı Fransız üyesi Marion Marechal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gösteriyi provokasyon olarak değerlendirdi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili milletvekili Laure Lavalette ise gösteriye tepki gösterdi ve Macron'a "Bu gerçekten gerekli miydi?" diye sordu.



ELON MUSK TEPKİLİ: SAYGISIZLIK

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, X'de yaptığı paylaşımda performansın 'Hıristiyanlara karşı son derece saygısızca' olduğunu dile getirdi ve "Hıristiyanlık etkisiz hale geldi" dedi.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini de performansı eleştirerek, “Olimpiyatları dünyadaki milyarlarca Hıristiyan'a hakaret ederek açmak gerçekten kötü bir başlangıç oldu, sevgili Fransızlar” paylaşımında bulunurken, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "İnancımıza ve geleneksel değerlerimize karşı savaş sınır tanımıyor ancak gerçeğin ve erdemin her zaman galip geleceğini biliyoruz." dedi.



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İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan habere göre, Paris 2024 açılış töreninin resmi videosu gelen tepkiler üzerinde Olimpiyatlar Youtube hesabından silindi. Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı görüntülerde hesabın ana sayfasında 'Bu video mevcut değil' yazısı yer aldı.



Son Akşam Yemeği ya da Son Yemek 15. yüzyılda Milano'da Leonardo da Vinci tarafından Duke Lodovico Sforza'nın isteği üzerine yapılmış fresktir. Hristiyan inanışına göre, İsa Mesih'in Romalı askerlerce tutuklanmasından bir gün önce (Pesah Günü öncesi) havarileriyle yediği son akşam yemeğini ifade eder.

Bu yemek sırasında yaptığı konuşmanın uzunca anlatıldığı Yuhanna Kitabı'nda İsa Mesih onlara, kendisi aralarından ayrıldıktan sonra gelecek olan Paraklit'le teselli bulmalarını söyler. Son Akşam Yemeği, Rönesans ressamlarınca çokça işlenen bir konu olmuştur. Bu eserlerin içinde en bilineni Leonardo da Vinci'nin yaptığı resimdir.