Son dakika... Kuzey'de korkulan oldu: İsrail'e şimdiye kadarki en ölümcül saldırı! Netanyahu acilen geri dönüyor, İsrail'de intikam sesleri...

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Golan tepelerine düzenlenen saldırı sonrası Hizbullah lideri Nasrallah için suikast çağrısında bulundu ve "Nasrallah küçük çocukların ölümünün bedelini hayatıyla ödemeli" dedi. İsrailli bakan saldırının sonuçlarına tüm Lübnan'ın katlanması gerektiğini söyledi.
İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lübnan'ın yanmalı" dedi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, hazırlıklarını 'bir sonraki seviyeye' çıkardıklarını belirtti ve Kuzey'deki savaşın yeni bir aşamaya gireceğinin sinyalini verdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani ise İsrail'i Lübnan'da "yeni bir maceraya" girişmemeleri konusunda uyardı.
İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail jetleri Lübnan'ın güneyinde dört farklı yere saldırı düzenledi.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırıya uğradığı belirtilen yerlerdeki patlamalar ve hareket halindeki ambulanslar dikkat çekti.
El Meyadin'in haberine göre, saldırıya uğrayan yerler, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Kfarkilla, Teyrharfa ve Sur şehri yakınlarında bulunan Burc El-Şimali isimli yerleşim birimi.Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi yansımadı.
מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה שורת מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 28, 2024
בין המטרות שהותקפו בעומק ובדרום לבנון, מצבורי אמל"ח ותשתיות טרור במרחבים שבריחה, בורג' א-שמאלי, בקאע, כפר כילא, רב א-תלתין, אל-חיאם וטיר חרפא pic.twitter.com/nUpOGqTWtK
Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, son 24 saat içinde 4. kez Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.Filistinli aktivistlerin sosyal medyada yayımladığı görüntülerde, İsrail askerlerinin, kampa doğru askeri takviye yaptığı ve bölgeye yoğun ateş açtığı görüldü.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana evlerini terk eden Filistinlilerin, en temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığı barınma merkezlerine zorunlu olarak göç ettikleri belirtildi.Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) "Gazze'deki bütün ailelerin en az bir kere, bazılarının ise 9 kere yerinden edildiği ve bunun Cenevre Sözleşmesi ile uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu" belirttiği raporuna işaret edildi.
Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinlinin evlerini terk ederek çeşitli bölgelere zorunlu olarak göç ettiği, göçlerin büyük kısmının ise kuzeyden güneye gerçekleştiği bilgisi verildi.
İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısı yapılan, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar devam etti.
Binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığı ve savaşın yönetimini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.
Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin çeşitli noktalarında hükümetin istifasını ve esirlerin geri getirilmesini talep etti.
İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sert açıklamalarda bulundu. Katz, "Hizbullah'ın bugünkü saldırısı tüm kırmızı çizgileri aştı ve buna uygun bir karşılık verilecek. Hizbullah ve Lübnan'a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz" dedi.
Lübnan hükümeti, saldırıyı kınayarak, "Sivillerin hedef alınması uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve insanlık ilkelerine aykırıdır" ifadelerini kullandı. Hükümet, Hizbullah ve İsrail güçleri arasında aylardır devam eden çatışmaların "derhal durdurulması" çağrısında bulundu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da saldırıda 17'si ağır 35 yaralı olduğunu aktardı.ABD’de temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırının ardından ABD’den İsrail’e dönüşünü erkene çekti.
Netanyahu, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından İsrail'deki Dürzi toplumunun lideriyle telefonda görüştü. Netanyahu görüşmede, "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği türden ağır bir bedel ödeyecek" dedi.
Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etmişti.