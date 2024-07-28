Son dakika... Kuzey'de korkulan oldu: İsrail'e şimdiye kadarki en ölümcül saldırı! Netanyahu acilen geri dönüyor, İsrail'de intikam sesleri...

Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinli yerinden edildi

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana evlerini terk eden Filistinlilerin, en temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığı barınma merkezlerine zorunlu olarak göç ettikleri belirtildi.Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) "Gazze'deki bütün ailelerin en az bir kere, bazılarının ise 9 kere yerinden edildiği ve bunun Cenevre Sözleşmesi ile uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu" belirttiği raporuna işaret edildi.



Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinlinin evlerini terk ederek çeşitli bölgelere zorunlu olarak göç ettiği, göçlerin büyük kısmının ise kuzeyden güneye gerçekleştiği bilgisi verildi.