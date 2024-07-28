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Son dakika... Kuzey'de korkulan oldu: İsrail'e şimdiye kadarki en ölümcül saldırı! Netanyahu acilen geri dönüyor, İsrail'de intikam sesleri...

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#İsrail#Golan Tepeleri#Hizbullah
Son dakika... Kuzeyde korkulan oldu: İsraile şimdiye kadarki en ölümcül saldırı Netanyahu acilen geri dönüyor, İsrailde intikam sesleri...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 09:52

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Raporlara göre, saldırı Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların başlamasından bu yana İsrail'de veya İsrail'in ilhak ettiği topraklarda gerçekleşen en ölümcül saldırı oldu .Netanyahu saldırı sonrası ABD'den dönüşünü erkene çekip, Hizbullah için intikam yemini ederken, İsrail ordusu sabaha karşı Lübnan’ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi kuzey savaşı için hazırlıklarını 'bir sonraki seviyeye' çıkardıklarını duyurdu. İran ise İsrail'i Lübnan'da "yeni bir maceraya" girişmemeleri konusunda uyardı.

İsrailli bakanlar öfkeli: Nasrallah için suikast ağrısı, Lübnan yanmalı
İsrailli bakanlar öfkeli: Nasrallah için suikast ağrısı, Lübnan yanmalı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Golan tepelerine düzenlenen saldırı sonrası Hizbullah lideri Nasrallah için suikast çağrısında bulundu ve "Nasrallah küçük çocukların ölümünün bedelini hayatıyla ödemeli" dedi. İsrailli bakan saldırının sonuçlarına tüm Lübnan'ın katlanması gerektiğini söyledi.

İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lübnan'ın yanmalı" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı: Savaşta yeni aşamaya hazırlanıyoruz

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, hazırlıklarını 'bir sonraki seviyeye' çıkardıklarını belirtti ve Kuzey'deki savaşın yeni bir aşamaya gireceğinin sinyalini verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani ise İsrail'i Lübnan'da "yeni bir maceraya" girişmemeleri konusunda uyardı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlediği bildirildi
İsrailin Lübnanın güneyine hava saldırıları düzenlediği bildirildi

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail jetleri Lübnan'ın güneyinde dört farklı yere saldırı düzenledi.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırıya uğradığı belirtilen yerlerdeki patlamalar ve hareket halindeki ambulanslar dikkat çekti.

El Meyadin'in haberine göre, saldırıya uğrayan yerler, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Kfarkilla, Teyrharfa ve Sur şehri yakınlarında bulunan Burc El-Şimali isimli yerleşim birimi.Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi yansımadı.

İsrail güçleri, 24 saat içinde Nablus'un Balata Kampı'na 4. kez baskın düzenledi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, son 24 saat içinde 4. kez Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.Filistinli aktivistlerin sosyal medyada yayımladığı görüntülerde, İsrail askerlerinin, kampa doğru askeri takviye yaptığı ve bölgeye yoğun ateş açtığı görüldü.

Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinli yerinden edildi
Gazzede 1 milyon 300 bini aşkın Filistinli yerinden edildi

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünün Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den bu yana evlerini terk eden Filistinlilerin, en temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığı barınma merkezlerine zorunlu olarak göç ettikleri belirtildi.Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) "Gazze'deki bütün ailelerin en az bir kere, bazılarının ise 9 kere yerinden edildiği ve bunun Cenevre Sözleşmesi ile uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu" belirttiği raporuna işaret edildi.

Gazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinlinin evlerini terk ederek çeşitli bölgelere zorunlu olarak göç ettiği, göçlerin büyük kısmının ise kuzeyden güneye gerçekleştiği bilgisi verildi.

İsrailliler esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle sokaklara indi
İsrailliler esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle sokaklara indi

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma imzalanması çağrısı yapılan, Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar devam etti.

Binlerce kişi, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi konusunda siyasi iradenin kayıtsızlığı ve savaşın yönetimini eleştirerek, ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifasını ve erken seçim talep ettikleri protestolarını yineledi.

Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya kenti ile ülkenin çeşitli noktalarında hükümetin istifasını ve esirlerin geri getirilmesini talep etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: "Hizbullah ve Lübnan'a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz"
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnana karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sert açıklamalarda bulundu. Katz, "Hizbullah'ın bugünkü saldırısı tüm kırmızı çizgileri aştı ve buna uygun bir karşılık verilecek. Hizbullah ve Lübnan'a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz" dedi.

Lübnan hükümeti, saldırıyı kınayarak, "Sivillerin hedef alınması uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve insanlık ilkelerine aykırıdır" ifadelerini kullandı. Hükümet, Hizbullah ve İsrail güçleri arasında aylardır devam eden çatışmaların "derhal durdurulması" çağrısında bulundu.

Netanyahu ABD’den dönüşünü erkene çekti, intikam yemini etti
Netanyahu ABD’den dönüşünü erkene çekti, intikam yemini etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da saldırıda 17'si ağır 35 yaralı olduğunu aktardı.ABD’de temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırının ardından ABD’den İsrail’e dönüşünü erkene çekti.

Netanyahu, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından İsrail'deki Dürzi toplumunun lideriyle telefonda görüştü. Netanyahu görüşmede, "Hizbullah şimdiye kadar ödemediği türden ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etmişti.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrailli bakanlar öfkeli: Nasrallah için suikast ağrısı, Lübnan yanmalı
timelineİsrail Genelkurmay Başkanı: Savaşta yeni aşamaya hazırlanıyoruz
timelineİsrail'in Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlediği bildirildi
timelineİsrail güçleri, 24 saat içinde Nablus'un Balata Kampı'na 4. kez baskın düzenledi
timelineGazze'de 1 milyon 300 bini aşkın Filistinli yerinden edildi
timelineİsrailliler esir takası anlaşması ve erken seçim talebiyle sokaklara indi
timelineİsrail Dışişleri Bakanı Katz: "Hizbullah ve Lübnan'a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz"
timelineNetanyahu ABD’den dönüşünü erkene çekti, intikam yemini etti
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#İsrail#Golan Tepeleri#Hizbullah

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