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Parasını büyücüye kaptırdı... Büyü bozulmayınca mahkemeye koştu!

#ABD#Falcı#Büyü Bozma
Parasını büyücüye kaptırdı... Büyü bozulmayınca mahkemeye koştu

ABD'de yaşanan ilginç bir 'büyü bozma' olayı mahkemeye yansıyınca basının da ilgisini çekti ve manşetlere yansıdı. Eşiyle arası bozulan bir adam çareyi kendini ‘psişik aşk uzmanı’ olarak adlandıran bir uzmana gitmekte bulunca başına gelmeyen kalmadı.

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ABD'nin California eyaleti ilginç bir davaya hazırlanıyor. Üzerinde büyü olduğunu düşünen bir adam bu büyüyü kaldıracağını taahhüt eden kadını dava edeceğini açıkladı.

Davaya konu olan olay ise oldukça ilginç detaylara sahip. Mauro Restrepo adındaki adam eski kız arkadaşının bir cadı tutarak kendisine büyü yaptırdığını ve evliliğine zarar vermeye çalıştığını düşünüyordu.

Bu durumdan kurtulmak isteyen Restrepo Google'da bir arama yaparak 'psişik' (medyum) olarak çalışan kişileri araştırdı ve Sophia Adams'ın ismini buldu. Kendini ‘psişik aşk uzmanı’  olarak tanıtan kadın Restrepo'ya bu büyüyü kaldırabileceğinin garantisini verdi.

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Parasını büyücüye kaptırdı... Büyü bozulmayınca mahkemeye koştu

Kadın Restrepo'dan bu büyü kaldırma işlemi için 5 bin 100 dolar istedi. Hatta adamı bu büyü kaldırılmazsa ailesinin mutsuz ve tehlike altında olacağına inandırdı.

Ancak tabii ki işler beklendiği gibi gitmedi. Mauro Restrepo sahte büyücüyü mahkemeye verdi ve 25 bin dolar tazminat talep etti. Mauro Restrepo'nun mahkemeye sunduğu resmi şikayetleri arasında ihmal, sivil komplo, eziyet ve duygusal olarak strese sokulmak gibi maddeler yer alıyor.

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Sophia Adams'ın web sitesinde kendisinden  ‘psişik aşk uzmanı’ ve 'hayat koçu doktoralı' bir kişi olarak bahsetmesinin davacının kendisini bir uzmana başvurmak yerine bu sahte medyuma yönlendirdiği mahkeme kayıtlarında yer aldı.

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Sophia Adams'ın Restrepo'yla yaptığı seanslardan birinde adama tarot falı baktığı ve karşısına 'kötü şans' anlamına gelen bir kart koyarak bir cadı tarafından büyülendiğini söylediği ve bu büyü bozulmazsa evliliğinin ve hatta çocuklarının zarar göreceğini söylediği açıklandı. Adam Adams'a bin dolarlık bir ön ödeme yaptığı halde evliliğiyle ilgili hiçbir olumlu gelişme yaşamadığını ve uykusuzluk, kaygı ve depresyon şikayetleri yaşadığını ifade etti.

Parasını büyücüye kaptırdı... Büyü bozulmayınca mahkemeye koştu

Bu ilginç davanın tarafları arasında Sophia Adams'ın kocası, kızı ve ev sahibi de bulunuyor.

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#ABD#Falcı#Büyü Bozma