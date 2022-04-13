Para cezası alan Başbakan Johnson ve Bakan Sunak, istifa çağrılarını reddetti

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Boris Johnson, halkın öncelikleri doğrultusunda, görevini yerine getirme yükümlülüğüne odaklandığını ve daha fazla sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin farkında olduğunu söyledi.

Rishi Sunak da, halka hizmet etmeye odaklandığını belirtti. Sunak, "Halkın pandemi sırasında ne denli fedakarlıklarda bulunduğunun farkındayım. Hayal kırıklığı yarattım, insanları öfkelendirdim. Üzgünüm" dedi.

Başbakanlık Konutu'nda Boris Johnson için organize edilen doğum günü partisine katıldıkları gerekçesiyle polis tarafından para cezasına çarptırılanlar arasında, Başbakan Boris Johnson'ın eşi Carrie Johnson da bulunuyor. Carrie Johnson da kamuoyundan özür diledi.

İNGİLTERE'DE BİR İLK

Boris Johnson ise İngiltere tarihinde, görevdeyken yasalara uymadığı gerekçesiyle cezalandırılan ilk başbakan oldu.



Johnson daha önce Başbakanlık Konutu'nda bir odada kendisi için düzenlenen doğum günü kutlamasının 10 dakikadan az sürdüğünü iddia etmiş, o dönem karantina kurallarını ihlal ettiğini düşünmediğini söylemişti.

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Kısıtlamalar sürerken Başbakanlık Konutu'nda partiler düzenlendiğine yönelik haberler İngiltere'de ilk olarak Aralık ayında yayımlanmış; Boris Johnson başta tüm kurallara uyulduğunu, Rishi Sunak da hiçbir partiye katılmadığını iddia etmişti.

Londra Emniyet Müdürlüğü Başbakanlık Konutu'nda ve bakanlıklarda 2020 ve 2021 yıllarında yasa dışı olarak düzenlenen partilerle ilgili soruşturma başlatmış, Başbakan Johnson daha sonra kıdemli müsteşar Sue Gray'den ayrı bir soruşturma yürütmesini istemişti.

Sue Gray raporunun tamamını, Londra Emniyet Müdürlüğü'nün soruşturması tamamlandıktan sonra açıklayacak.

Londra Emniyet Müdürlüğü ise şu ana kadar 12 partiyle ilgili olarak en az 50 kişiyi para cezasına çarptırdı. Bu sayının artması bekleniyor.

İngiltere'de muhalefet partileri, Başbakan Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ı halka yalan söylemekle suçluyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ile İskoçya ve Galler özerk yönetimleri, Johnson ve Sunak'ın istifasını istemişti.

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İskoçya Ulusal Partisi ve Liberal Demokrat Parti ayrıca, Paskalya tatili için verilen araya karşın Parlamento'nun olağanüstü toplanmasını, Johnson ve Sunak'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasını talep etti.