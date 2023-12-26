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Papa’dan Noel’de barış çağrısı

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#Katolik#Papa Françesko#Vatikan
Papa’dan Noel’de barış çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 07:00

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, Vatikan’da düzenlenen Noel ayininde barış çağrısında bulundu.

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Noel arifesinde düzenlenen 6 bin 500 kişinin katıldığı ayinde, insanların günümüzde başarıya, sayılara ve sonuçlara odaklandığını vurgulayan Papa, dünyevi güç, şan ve şöhret peşinde koşmaya karşı uyarıda bulundu. Konuşmasında Gazze’deki savaşa da atıfta bulunan Papa Françesko, Filistin topraklarında yaşanan krize işaret ederek “Bu gece kalplerimiz Beytüllahim’de” ifadelerini kullandı. Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti Hz. İsa’nın doğum yeri olarak kabul ediliyor. Noel döneminde dünyanın birçok yerinden ziyaretçilerin akın ettiği kentte, bu yıl Gazze savaşı nedeniyle etkinlikler iptal edilmişti.

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#Katolik#Papa Françesko#Vatikan

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