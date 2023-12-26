Papa’dan Noel’de barış çağrısı

Haberin Devamı

Noel arifesinde düzenlenen 6 bin 500 kişinin katıldığı ayinde, insanların günümüzde başarıya, sayılara ve sonuçlara odaklandığını vurgulayan Papa, dünyevi güç, şan ve şöhret peşinde koşmaya karşı uyarıda bulundu. Konuşmasında Gazze’deki savaşa da atıfta bulunan Papa Françesko, Filistin topraklarında yaşanan krize işaret ederek “Bu gece kalplerimiz Beytüllahim’de” ifadelerini kullandı. Batı Şeria’nın Beytüllahim kenti Hz. İsa’nın doğum yeri olarak kabul ediliyor. Noel döneminde dünyanın birçok yerinden ziyaretçilerin akın ettiği kentte, bu yıl Gazze savaşı nedeniyle etkinlikler iptal edilmişti.