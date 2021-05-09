Papa'dan Kudüs açıklaması

Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi sonrası çıkan çatışmaların yankıları sürüyor.

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Francesco bölgedeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

AFP'nin geçtiği son dakika gelişmesine göre, Papa, 'Şiddet şiddeti doğurur, çatışmaları durduralım' dedi.

Papa açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Burası bir dua ve barış yeri olsun, şiddetli çatışmaların ve karşılaşmaların yeri olmasın diye dua ediyorum. Herkesi, bu ortak çözüm yollarını aramaya ve böylece bu kutsal şehrin çok dinli kimliği ve çok kültürlülüğüne saygı duyulabilsin.'

NE OLMUŞTU?

İsrail polisi dün, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmıştı.

Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarda 205 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırıların ardından Türkiye'nin hükümet ve siyasi kanadından sert tepkiler gelmişti.

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