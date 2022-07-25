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Papa Francis Kanada'da yerlilerden özür diledi

#Papa Francis#Tövbe Haccı#Kanada
Papa Francis Kanadada yerlilerden özür diledi

Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin Kanada'daki yatılı okullarında fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalan yerlilerden özür diledi.

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Papa Francis, tövbe haccı olarak nitelendirdiği ziyaret çerçevesinde Katolik Kilisesi'nin yatılı okullarında fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalan yerlilerle a görüşmek üzere Kanada'ya geldi. Papa, ziyaretinin ilk durağı olan Alberta eyaletine bağlı Edmonton’daki Ermineskin Kızılderili Konut Okulu'nun eski bölgesinde yerli halkla bir araya geldi. Etkinliğe Başbakan Justin Trudeau ve Vali General Mary Simon da katıldı.

Papa Francis yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi'nin Kanada'nın yatılı okul sisteminde oynadığı rol için kamuoyundan özür dileyerek, "Buradayım aranızda çünkü tövbe haccının ilk adımı tekrar af dilemek, size bir kez daha çok üzgün olduğumu söylemektir. Ne yazık ki, birçok Hristiyan’ın yerli halkları ezen güçlerin sömürgeci zihniyetini destekleme biçimleri için üzgünüm” dedi.

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Papa Francis, Kanada'daki tüm yerli topluluklarda hissedilen acıyı kabul ettiğini söyleyerek, “Bu ülkenin her bölgesinde yerli halkların yaşadığı acıların ve travmaların, zorlukların farkında olduğumu bilin. Bu tövbe yolculuğu boyunca söylediğim sözler her yerli topluluk ve kişi içindir. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

Papa Francis Kanadada yerlilerden özür diledi

“ALÇAKGÖNÜLLÜLÜKLE AF DİLİYORUM"

Zorla kültürel asimilasyonu "acıklı bir kötülük" ve "feci bir hata" olarak nitelendiren Papa, "Utançla ve açık bir şekilde pek çok Hristiyan’ın yerli halklara karşı işlediği kötülük için alçakgönüllülükle af diliyorum" dedi. Geçtiğimiz mart ayında Vatikan'da First Nations (İlk Uluslar) Delegasyonları ile yaptığı toplantıda kendisine verilen çocuk boyutlu mokasenleri hatırlatan Papa, söz konusu mokasenlerin "keder, öfke ve utanç" duygusunun bir hatırlatıcısı olduğunu ifade ederek, “O çocukların anısı gerçekten acı verici. Her çocuğa sevgi, onur ve saygı gösterilmeli” dedi.

Papa Francis Kanadada yerlilerden özür diledi

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İSİMSİZ MEZARLARIN BULUNMASI İLE PAPA’YA BASKI ARTMIŞTI

Papanın özrü, Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun harekete geçme çağrılarını yayınlamasından yedi yıldan fazla bir süre sonra geldi. Komisyonun 58’inci eylem çağrısı, Papa'yı Katolik Kilisesi'nin yatılı okul sistemindeki rolü için Kanada topraklarında bir özür yayınlamaya çağırmıştı. Kanada'daki eski bir yatılı okulda 215 isimsiz mezarın bulunmasının ardından Papa'ya Kanada'ya gelip özür dilemesi yönünde baskılar artmıştı. Yaşanan olayın ardından ülke çapında çok sayıda eski yatılı okul bölgesinde benzer mezarlar bulunmuştu.

Papa Francis Kanadada yerlilerden özür diledi

SÖZ KONUSU OKULLARA 150 BİN YERLİ ÇOCUK YERLEŞTİRİLDİ

Kanada’da 1870'lerden itibaren faaliyete geçen ve sonuncusu 1996'da kapanan okullarda tahminen 150 bin yerli çocuğun yatılı okul sistemine zorla alındığı tespit edildi. Sistemdeki 139 okulun yarısından fazlası Katolik Kilisesi tarafından yönetilirken, yaklaşık 4 bin 100 ila 6 bin çocuğun yatılı okul sistemindeyken istismar ve ihmal nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.

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#Papa Francis#Tövbe Haccı#Kanada

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