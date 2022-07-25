Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığının yükünü azaltmak için adım atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayında tahıl koridoru, enflasyon, olası Suriye harekatı ve gündeme dair konu başlıklarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI
Bu konuda uzun süredir yoğun temas ve müzakereler yürüttük. Neticede Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına yönelik mutabakatın İstanbul'da imzalanmasını başardık. Küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Yazılı basında da "%5-%3 fiyatlar düştü" diye çıktı. Bu devam edecek. Bu tarihi başarıya verdiğimiz katkı, Türkiye'nin küresel meselelerde oynadığı rolü bir kez daha ortaya koymuştur. Ukrayna'ya giden ve oradan gelen gemilerin emniyetli ve plana uygun şekilde seyrine yön verilecek. Sürecin hala ne kadar hassas olduğunu Cumartesi günü Odessa limanına saldırıdan görüyoruz. Böyle bir şeyi istemezdik ama oldu. Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını bekliyoruz. Burada bir başarısızlık hepimizin aleyhine olacaktır. Bunu da kendilerine anlatıyoruz. Savaşın başından beri önceliğimiz, ateşkesin sağlanmasının ardından adil ve sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesi. Bu anlayış var. Temenni ederim ki bunu da başarırız.
Bu iş öyle zannedildiği gibi kolay bir iş değil. Makedonya 11 yıl sürdü. Ha dedik tamam hemen NATO'ya alsınlar. Yok böyle bir şey. Biz orada da bütün dostlara, arkadaşlara bunu söyledik. Süreç şu an ilerliyor. Bu ilk etap. Madrid'deki bir davettir. Bu davetin neticesi ne olacak? Onu da bu eylemler belirleyecek. Siz hale bu teröristleri caddelerinizde koruma altında yürütürseniz, biz de takip ediyoruz. Sadece İsveç-Finlandiya değil. Maalesef Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İskandinav ülkelerinin tamamı böyle. Liderlerle yaptığımız görüşmede kendilerine bunu söyledik. 'Siz ne yapacaksınız böyle sürdürecek misiniz?' E gülüyorlar. Bizim parlamentomuz var. Böyle devam ederse olumlu bakmaz.
TAHRAN'DAKİ ÜÇLÜ ZİRVE
Türkiye-İran 7. Yüksek Düzeyli İş Konseyi'nin daha sonra Astana Formatı'nda görüşmeler yaptık. İran'la 8 belge imzaladık. Şu anda 7,5 milyar dolar. Türkiye-İran yakışmıyor. Ticaret hacmini yeniden 30 milyar dolara çıkarmalıyız. Sayın Reisi ile mutabık kaldık. Biz İran'dan petrol, doğalgaz alıyoruz. Bunu artırmamız halinde bunu yakalarız. Süratle bu yılın ilk yarısını tamamlıyoruz. 8 milyar doları yakaladık. Yıl sonuna kadar bunu katlayabiliriz. Diğer taraftan Putin ile olan görüşmemiz gerçekten çok daha farklı geçti. Şu anda Putin-Zelenski olayında biz çok önemli bir rol oynuyoruz. Biz kimseye düşman nazarıyla bakmıyoruz. Bu bakışımız iki tarafın da samimi yaklaşımını getiriyor. Savaşın oluşturduğu konjektöre rağmen biz ikili konuları rahatlıkla ele aldık. Savaşın yarattığı menfi koşullar, aramızda tabi bazı anlaşmazlıklar var. Biz S-400 konusunda dünyanın bakışını paylaşmadık, inandığımız neyse onu yaptık. Rusya ile olan ilişkilerimizi karşılıklı çıkar ve potansiyel alanlarda geliştirmek zorundayız. Fırat'ın batısında ve doğusunda PKK/YPG, sivillere ve ülkemize saldırılarına devam ediyor. Kararlılığımızı Reisi ve Putin'e aktardım.
BAE, SUUDİ ARABİSTAN VE İSRAİL İLE YENİ DÖNEM
Bir yıllık süre zarfında gerçekleştirdiğimiz karşılıklı ziyaretlerle BAE, Suudi Arabistan'la yeni bir dönem başlattık. BAE ile bir ortak teknoloji formu tesis edildi. Suudi Arabistan makamlarının da iş adamlarımızın sorunlarının giderilmesi konusunda çalıştıklarını görüyoruz. Tabi ihraç ürünlerimize yönelik boykotların sona ermekte olduğunu, Türk okullarının yeniden açılmasına yönelik adımların atıldığını görüyoruz. İsrail'den 15 yıl aradan sonra devlet başkanı seviyesinde ziyaret oldu.
ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE DESTEĞİ
ABD bundan önce de pek çok kez yaptı. Zaten ABD'nin kendi yetiştirmeleri bunlara eğitim vermek için terör kamplarına gelmişlerdir. Hala eğitim verme çalışmaları maalesef devam ediyor. Bu taziye yayınladıkları terörist kim diye bakarsanız. Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunan, Suriye'deki kız çocuklarını örgütü katmak için çalışan birisi. Belki Eylül toplantısında Biden'la görüşme fırsatımız olursa, bu olayları önlerine koyacağız. ABD, terör örgütünü DEAŞ'la mücadele de ortak gibi görüyoruz. Türkiye'nin DEAŞ ile çarpışan tek NATO devleti olduğunu görmezden geliyorlar. Sözde ortaklarının terör eylemlerinin NATO müttefikine verdiği zarardan bahsetmiyor. Terör örgütüne zarar vermek için, bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz. Bunu önce bileceğiz.
SIĞINMACILARIN ÜLKELERİNE DÖNÜŞÜ
Böyle bir operasyonu içeriği noktasında bu akşamın konusu olarak görmek istemem. Ancak biz Suriye'nin kuzeyinde hedef olarak 250 bin briket ev yapmayı planlıyoruz. Bunları AFAD'ımızla birlikte yapıyoruz. O ilkel çadırlarda insanları yaşaması ne insani ne de İslami değildir. AFAD'ın koordinesinde, STK'larımızın katılmasıyla şu ana kadar 100 bine yakın konutu bitirdik. Ve devam ediyor. Şimdi yeni bir projeye gireceğiz. Zemin artı kat şeklinde. Buralara bizdeki mültecilerden geri dönüşleri artıralım diyoruz.
MİT'İN OPERASYONLARI
Bu isimleri burada açıklarsam istihbarat onları yerinde bulabilir mi? Bundan sonraki süreçte bu başarılı operasyonları devam ettirecek.
ENFLASYON VE EKONOMİDEKİ GELİŞMELER
Bu salgın süreci, Ukrayna'daki savaş, tarihin en yüksek seviyelerine ulaşan enerji ve emtiya fiyatları, küresel alanda enflasyonist bir ortam oluştu. Bu diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'yi de etkiledi. Tabi hayat pahalılığının yükünü azaltmak amacıyla gerekli tüm adımları da atıyoruz. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve ekonomi yönetimimiz çalışıyor. Hedef odaklı hayata geçirdiğimiz bu adımlarla zorlu koşullara karşı ülkemizin direnci artırmayı hedefliyoruz. Kur Korumalı TL'ye katılım çok oldu. Toplamda 1,8 milyon hesap açıldı. Bu sayı güvene işaret ediyor. Gerçek kişilere yönelik tasarladığımız ürüne gelen talep de tabana yayıldı ve beklentimizin üzerinde gerçekleşti. Yapmış olduğumuz bu düzenlemelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ediyoruz. Son haftalarda yaşanan petrol fiyatlarındaki düşüşün olumlu etkilemesini de bekliyoruz. Yıllık enflasyon düşüşünü önümüzdeki yıl ciddi bir şekilde Şubat-Mart döneminde görmeye başlarız. Kayseri'de resmi rakam 70 bin civarındaydı. Orada 70 bin kişinin o sıcağa rağmen meydana gelmiş olması bir şeyi gösteriyor. Diyor ki "çıkış yolu burası"
"HAFTA SONU FINDIK FİYATLARINI AÇIKLAYACAĞIM"
Bir de şu var. Vatandaşın araçlarıyla olsun, piyasadaki alışveriş hareketliliğine bakıyorum gayet iyi noktada. Maliyet enflasyonu noktasında bana göre işi yönetiyoruz. Şu anda bizim son yaptığımız zamlarla, vatandaşın cebine giren parada ciddi bir artış oldu. Bu yıl sonu itibarıyla gözden geçireceğimiz bir süreçtik. Hafta sonu ben Ordu'ya gidiyorum. Orada da herkesin beklentisi "Acaba fındık fiyatları ne olacak" Açıklayacağız tabi. Fındığın olduğu yerlerde mevsimi geldi. Dalaverecilere bırakmadan bu açıklamayı yapacağız. Ben Bay Kemal ve hanımefendinin ağızına bakıp açıklama yapmam. Biz bu açıklamayı yapıp, bütün fındık üreticisini asla enflasyona ezdirmeyiz.