Papa Francesco’dan Kuran yakılmasına tepki: Öfke ve tiksinti duyuyorum

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde yayımlanan Al Ittihad gazetesine konuşan Papa, geçen hafta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Kuran yakma ve yırtma eylemi ile bu eyleme izin verilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Kutsal kabul edilen her kitap, inananlarına saygı gereği saygı görmelidir. İfade özgürlüğü asla başkalarını aşağılamak için bir bahane olarak kullanılmamalı, buna izin verilmesi reddedilmeli ve kınanmalıdır."

Papa Francesco, Kuran yakılmasına tepki göstererek "Bu gibi eylemler beni öfkelendiriyor ve tiksindiriyor" dedi.

Papa, Al Ittihad’da bugün yayımlanan ve İtalya basınına yansıyan söyleşisinde, farklı dinler arasında diyalog ve "kardeşlik" bağının öneminde de vurgu yaptı ve "Ya kardeşlik medeniyeti olacak ya düşmanlık medeniyeti. Ya geleceği birlikte inşa edeceğiz ya da bir gelecek olmayacak" dedi.