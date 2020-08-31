Pandemi isyanı

Querdenken 711 adlı oluşumun organize ettiği yürüyüşe katılanlar önce kent merkezindeki Unter den Linden Caddesi’nde toplandı, ardından Friedrich Caddesi’nde yürüyüşe geçti. Polis maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda göstericileri sık sık uyardı. Ancak yapılan anonslar işe yaramayınca müdahale etmek zorunda kaldı. Yürüyüş de iptal edildi. Polisin yürümelerine izin vermediği göstericiler bu kez oturma eylemi yaparak protestolarını sürdürdü. Bazı göstericilerin güvenlik güçlerine şişe atması ve kurallara uymamasının ardından gelen sert müdahalede yaklaşık 300 kişi geçici olarak gözaltına alındı. Polisin kararlı duruşu sonrasında bir süre sonra göstericiler dağılmak durumunda kaldı.

STEINMEIER: BUNU KABUL ETMEYİZ

Yürüyüşe yabancı ve İslam karşıtı parti AfD katılım çağrısında bulunmuştu. Yürüyüşçüler arasında aşırı sağcı ‘İmparatorluk Vatandaşları’ adlı örgütün üyelerinin çokluğu göze çarptı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Federal Meclis önünde aşırı sağcı alçakların imparatorluk bayraklarıyla demokrasimizin kalbine yönelik kabul edilmez bir saldırısı olmuştur. Bunu asla kabul etmeyiz” dedi.