Pakistan’da cami yakınında saldırı: Çok sayıda can kaybı

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Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde Hazreti Muhammed'in (s.a.v.)doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Cami yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi.



Mastung polisinden Attahul Munim yaptığı açıklamada, 34 kişinin hayatını kaybettiğini, 130'dan fazla kişinin de yaralandığını belirtti.



Munim, saldırganın bir polis aracının yakınında kendisini havaya uçurduğunu aktardı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, tüm hastanelerde acil durum ilan edildi.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.