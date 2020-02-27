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İHA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 16:54,Son Güncelleme:/

Pakistan, virüs nedeniyle İran ile uçuşlarını askıya aldı

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Pakistan, virüs nedeniyle İran ile uçuşlarını askıya aldı
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Pakistan'da corona virüsü vakalarına rastlanmasının ardından İran ile uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Pakistan'da ilk corona virüsü vakalarının son zamanlarda İran'dan gelen vatandaşlarda tespit edilmesi üzerine İran'a ve İran'dan ülkeye yapılması planlanan tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu. Havacılık Dairesi, söz konusu kararın gece yarısı yürürlüğe gireceğini belirtti.

Daha önce Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Shah da durum kontrol altına alınana kadar hükümete uçuşların durdurulmasını önererek, "Durumu kontrol etmek için İran'dan uçuşlar derhal askıya alınmalıdır. Bunlar şu anda virüsün yayılmasını durdurmak için alabileceğimiz önleyici tedbirlerden sadece birkaçı" ifadelerini kulanmıştı.

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