Pakistan Cumhurbaşkan'nından Keşmir sitemi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika TFF resmen açıkladı İşte MHKnin yeni başkanı...Son dakika! TFF resmen açıkladı! İşte MHK'nin yeni başkanı...#Merkez Hakem Kurulu
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
Türkiyede deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerTürkiye'de 'deprem tehlikesinin' en yüksek olduğu yer#Deprem
Türkiye ile ABD arasında kritik görüşmeTürkiye ile ABD arasında kritik görüşme#İbrahim Kalın
CHPnin tezkereye hayır oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDPye tepki gösterirdi’CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi!’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İYİ Partide tezkereye bir tek o hayır dedi Durmuş Yılmaz uyarıldı mıİYİ Parti'de tezkereye bir tek o 'hayır' dedi! Durmuş Yılmaz uyarıldı mı?#Durmuş Yılmaz
Avrupa bu skandalı konuşuyor Yanlışlıkla tutkal verildi, 2 çocuk öldüAvrupa bu skandalı konuşuyor! Yanlışlıkla tutkal verildi, 2 çocuk öldü!#İngiltere
Üniversite bu olayı konuşuyor Sahte akademisyen gözaltındaÜniversite bu olayı konuşuyor! Sahte 'akademisyen' gözaltında#Zehra Zulal Atalay Laçin
Bu insanlardan biriyseniz dikkat Tek tek açıklayıp uyardılar...Bu insanlardan biriyseniz dikkat! Tek tek açıklayıp uyardılar...#Koronavirüs
Rekabet Kurumu talebini iletti Piyasanın organize edildiği tespit edildiRekabet Kurumu talebini iletti! 'Piyasanın organize edildiği tespit edildi'#Fahiş Fiyat
Mahmut Uslu: Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...Mahmut Uslu: 'Çok büyük günahları var, Gökhan-Caner...'#Mahmut Uslu
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttıŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!#Koronavirüs
Milyonlarca kişiyi etkileyecek... Büyük kriz kapıdaMilyonlarca kişiyi etkileyecek... Büyük kriz kapıda!#Rusya
Tolga Karelden yeni yatırımTolga Karel'den yeni yatırım#Tolga Karel
Düğünden sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmezDüğünden sekiz hafta sonra eşini kaybetti: Acımı anlatmaya kelimeler yetmez#Vivek Chadha
HABERLERDünya Haberleri

Pakistan Cumhurbaşkan'nından Keşmir sitemi

#Pakistan#Keşmir#Dünya
Pakistan Cumhurbaşkannından Keşmir sitemi

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, "Dünya Keşmir'deki şiddete sırtını döndü" diyerek ülkesinin Keşmirli kardeşlerinin yanında olduğunu ve tüm uluslararası forumlarda bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, dünyanın Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümeti tarafından "Keşmir'de uygulanan şiddete sırtını döndüğünü" belirterek ülkesinin Keşmirli kardeşlerinin yanında olduğunu ve tüm uluslararası forumlarda bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da 27 Ekim Keşmir Kara Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşte konuşan Alvi, Hindistan'ın "Cammu Keşmir'de zulüm kampanyası" yürüttüğünü vurgulayarak Yeni Delhi yönetimine bunu durdurma çağrısında bulundu.

Alvi, "Dünya Keşmir'deki şiddete sırtını döndü" diyerek ülkesinin Keşmirli kardeşlerinin yanında olduğunu ve tüm uluslararası forumlarda bu konuyu gündeme getirdiğini dile getirdi.

Cammu Keşmir halkının, Pakistan'ın Hindistan'a karşı kriket maçını kazanmasını, ülkesini sevdiği için kutladığını söyleyen Alvi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi​​​​​​​ yönetiminin ise Pakistan'ın galibiyetini kutlayan Keşmirlilere yönelik emniyetin işlem başlatması sebebiyle utanması gerektiğini ifade etti.

Alvi, Hindistan'ın tartışmalı bölgenin demografik yapısını değiştirmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak "Keşmir bağımsızlığı elde edecek ve Pakistan'ın bir parçası olacak." dedi.

Haberin Devamı

BASKICI METOT VURGUSU

Başbakan İmran Han da Keşmir Kara Günü kapsamında paylaştığı mesajda, Hindistan'da iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Keşmir halkının sesini bastırmak ve kendi kaderlerini tayin hakkını engellemek için "baskıcı metot" kullandığını ifade etti.

Han, uluslararası toplumun Hindistan'a baskı uygulanmasına ve Keşmir'deki insan hakları ihlallerine son verilmesine dair rolünü oynaması gerektiğini vurguladı.

Keşmir'in bir kısmının Hindistan kontrolü altına girdiği gün olan 27 Ekim, Pakistan'da "Kara Gün" olarak anılıyor. Hindistan ise bu günü "Katılım Günü" olarak kutluyor.

İlgili Haberler:

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Pakistan#Keşmir#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler