Özel izinle girdi Hamas'ın tünellerini gösterdi! Dünyanın konuştuğu görüntüler...

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İsrail-Hamas savaşında gözler İsrail'in kara harekatına çevrilmiş durumda. Gazze Şeridi'ne binlerce tank ve asker yığan Tel Aviv yönetimini bekleyen en önemli iki sorun ise Hamas'ın elindeki rehineler ve 'Gazze metrosu' olarak da bilinen yer altı tünelleri.

Hamas'ın yıllar boyunca inşa ettiği ve yer altında bir labirenti andıran tüneller. Mühimmatların saklanmasını ve Hamas mensuplarının yer altında fark edilmeden hareket etmesini sağlıyor. Tünel girişlerinin bölgenin dar sokakları arasında gizli olduğunu, bubi tuzakları ve ev yapımı bombalarla korunduğunu düşünülüyor.

HAMAS'IN ÜST DÜZEY İSMİNE DİKKAT ÇEKEN TÜNEL SORUSU

Russia Today, Hamas'ın üst düzey isimlerinden Mousa Mohammed Abu Marzook ile bir söyleşi gerçekleştirdi ve Marzook'a sivillerin neden yer altındaki tünellerde saklanmadığını sordu.

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Marzook ise tünelleri savaşmak için inşa ettiklerini belirterek, "Gazzeli sivilleri korumak BM ve İsrail'in sorumluluğundadır. Bu tüneller bizi savaş uçaklarından korumak için tasarlandı" dedi.



Marzook'un açıklaması sonrası RT'nin bir muhabirinin özel izinle girdiği Hamas tünellerinde çektiği görüntüler de yıllar sonra yeniden gündeme taşındı.

Batı medyasında günün en çok konuşulan konularından biri haline gelen görüntülerde RT muhabirinin bir halat yardımı ile 60 metre derinlikteki tünele indiği görülüyor.



Tünelin içinden yapılan nadir bir röportajda konuşan Hamas mensupları günlerce tünelde kalabileceklerini belirtiyorlar.

Videoda Hamas üyelerinin tünel içinde ellerinde silahlarla hareket ettikleri görülürken İngiliz Dailymail gazetesi Hamas'ın askeri mühendislerinin beton kaplı tünellere havalandırma, elektrik aydınlatması ve telefon hatları kurmak konusunda yıllar içinde daha da becerikli haline geldiğini vurguladı.



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Hamas'ın yapımı için yıllar boyunca boyunca uğraştığı ve Gazzenin altında bir labirent gibi uzanan tünellerin 30 metre derinliğinde olduğuna inanılıyor.Ağın büyüklüğünü anlamak oldukça zor, bilinen tek şey tünellerin 41 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre genişliğindeki Gazze Şeridi'nin altında yer aldığı.

2021 yılında yaşanan çatışmalarda İsrail 100 km'den fazla tünele hava saldırısı düzenlediğini ve hepsini yok ettiğini açıklarken, Hamas tünellerinin 500 kilometreye kadar uzandığını ve saldırılar sırasında yalnızca yüzde 5'inin vurulduğunu açıklamıştı.

Londra metrosundan daha büyük olan tünel ağının yapımı 2005 yılından önce başladı, Hamas'ın bölgenin kontrolünü ele geçirmesiyle hızlandı.