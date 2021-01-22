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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Oval Ofis’te Clinton tonları

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Oval Ofis’te Clinton tonları
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ABD’de gelenektendir, başkan değiştiğinde çalışma makamı olan Oval Ofis tepeden aşağıya temizlenir, eski başkana özgü eşyalar gider, yeni başkanın tercihleri yerini alır. Nitekim bu defa da öyle oldu.

- Joe Biden baştan aşağı yenilenmektense Beyaz Saray koleksiyonunda yer alan eşyalarla ofisini döşemeyi tercih etti. Buna göre selefi Donald Trump’ın açık renkli başkanlık halısı gitti, yerine eski Başkan Bill Clinton zamanındaki üzerinde başkanlık arması bulunan mavi halı ve perdeler geri geldi. Biden’ın bu halıyı sevdiği için istediği belirtildi.

- Trump’ın da kullandığı HMS Resolute isimli keşif gemisinde kullanılan meşeden yapılma masa kaldı.

- Masanın arkasında ise Meksikalı işçi ve sivil haklar lideri Cesar Chavez’in büstü ile aile fotoğrafları ve Biden’ın Katolik dini lideri Papa Françesko ile çekilmiş fotoğrafı yer aldı.

- Odada insan hakları savaşçısı Martin Luther King Jr. ve Rosa Parks heykelleri de yer buldu. Trump’ın askeri bayrakları, Andrew Jackson portresi ve Winston Churchill büstleri ise kaldırıldı.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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