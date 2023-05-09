Otobüsleri kovanların arasına yuvarlandı: Katil arılar 6 can aldı, korkunç görüntüler...

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Orta Amerika ülkesi Nikaragua, akıllara durgunluk veren bir kazada hayatını kaybeden 6 kişiyi konuşuyor...

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nikaragua'nın başkenti Managua'nın kuzeyindeki San Sebastian de Yali bölgesinde 60 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak arıların tahta kovanlarda tutulduğu bir kahve tarlasına yuvarlandı.

KOVANLARDA 'KATİL ARILAR' VARDI

Otobüsün 48 metre derinliğe düştüğü tarladaki kovanlarda yerel halkın 'katil arı' olarak isimlendirdiği melez arılar vardı.

Açıklanan ilk rapora göre otobüsün içinde yer alan 60 yolcudan 45'i katil arıların saldırısına uğradı

Kazayı fark eden yerel halk duruma hemen müdahale ederek acil sağlık görevlilerini bölgeye çağırdı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde kaza yerinde büyük bir kargaşa yaşandığı ve insanların yaka paça bölgeden uzaklaştırıldığı görüldü.

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6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan insanların hepsinin vücudunda kırmızı lekeler dikkat çekerken, ilk başta 4 olarak açıklanan ölü sayısı 2 kişinin de hastanede hayatını kaybetmesi ile 6'ya yükseldi.

Kaza mahalline yakın Victoria Mota Hastanesine kaldırılan dört yaşındaki bir erkek çocuğunun durumunun ciddi olduğu söyleniyor.



22 yaşındaki sürücü mekanik arızalar nedeniyle aracının kontrolünü kaybettiğini söylese de yetkililer kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hayatını kaybeden 6 kurbandan isimleri açıklananlar şöyle;

Eneyda Torrez Zelaya (47), Andrea Carolina Garcia Torrez (8) Reyna Isabel Olivas Montalvan (84)

Sağlık görevlileri kurbanların ölümlerinin sebebinin arı sokması olduğunu duyurdu.



Bölgede 'katil arı' olarak bilinen arılar, Avrupa bal arıları ile Afrika bal arılarının melezleşmiş halidir.

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1956 yılında, Brezilyalı bilim insanı Warwick Kerr tarafından daha fazla bal üretmesi için melezleştirilen 26 kovan dolusu arı laboratuvardan kaçarak Güney ve Kuzey Amerika'ya yayılmıştır. Arılar yayıldıkları dönemde saldırdıkları çok sayıda hayvanın ölümünden sorumlu tutulmuştu.

Katil arılar tipik olarak daha savunmacı ve saldırgandır. Yuva savunmasında agresif olan arılar diğer türlere göre daha kolay rahatsız olurlar ve daha hızlı tepki verirler.



Bilim insanları normal bal arılarından 10 kat daha fazla insanın ölümüne sebep olduğu öne sürülen katil arıların sadece kovanlarında saldırgan olduğunu vurguluyor.