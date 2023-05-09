Dünya'nın gözü Kızıl Meydan'da! Putin'den ilk mesaj...

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Rusya'nın her sene büyük bir coşku ile kutladığı 9 Mayıs Zafer Günü bu sene alışılmış ihtişamından uzak...

Moskova'daki Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit töreninde ülkenin son model silahlarını sergileyerek dünyaya meydan okuyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Günü'nü uzun süredir halk desteğini toplamak ve ülkenin askeri hünerlerini göstermek için kullanıyor.



Geçmiş yıllarda Moskova'nın askeri geçit törenine Almanya Başbakanı Angela Merkel ve BM Genel Sekreteri Kofi Annan gibi dünya liderleri katılsa da geçtiğimiz sene başlayan Ukrayna savaşı Moskova yönetimini giderek yalnızlaştırdı.

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Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin Kremlin'e düzenlediği İHA saldırısı ve Putin'in 'durdurulamaz' olarak tanımladığı Kinjal hipersonik füzesinin ABD yapımı Patriot hava sistemi ile imha edilmesi sonrası Moskova'da bariz bir huzursuzluk görülürken birçok bölgedeki kutlamalar iptal edildi, güvenlik önemleri artırıldı.

Rusya yönetimi güvenlik endişeleri nedeni ile bu yılki törenin kapsamının değişeceğini açıklasa da Batı medyası Rusya'nın askeri kayıpları nedeni ile sergileyecek silah bulamadığını iddia ediyor.



Son yılların 'en gergin zafer kutlaması' için bu sabah yine binlerce kişi Kızıl Meydan'a akın etti. Rusya Savunma Bakanı Şoygu törene 10 binden fazla kişinin katılmasının beklendiğini ve 125 birim farklı silah ve teçhizatın sergileneceğini duyururken Putin Kızıl Meydan'da yaptığı açıklamada Rusya'nın 'gerçek bir savaş' yürüttüğünü vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'daki Zafer Bayramı geçit töreninde dünyanın bir 'dönüm noktasında' olduğunu söyledi.

Rusya'ya karşı bir savaş başlatıldığını iddia eden Putin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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'Bugün medeniyet yeniden belirleyici bir dönüm noktasında. Anavatanımıza karşı bir savaş başlatıldı.'

Rusya'yı muzaffer olmaya çağıran Putin, 'Rusya için, silahlı kuvvetlerimiz için, zafer için! Yaşasın' dedi.



Bu seneki törene kimlerin katılacağı konusunda tartışmalar günler öncesinden başlarken bugün Putin'e Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Beyaz Rusya liderlerinin yanı sıra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da eşlik ediyor.



Rusya'da Zafer Günü kutlamaları devam ederken Ukrayna yeni bir saldırı dalgası altında. Ukraynalı yetkililer, sabaha karşı başkent Kiev’i hedef alan 15 Rus seyir füzesinin düşürüldüğünü açıkladı.

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Serhiy Popko adlı üst düzey bir askeri yetkili, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

9 MAYIS ZAFER BAYRAMI NEDEN ÖNEMLİ?

İkinci Dünya Savaşı, bugüne kadarki en büyük savaştı. Savaş Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başladı ve 1945'te sona erdi. Savaşta on milyonlarca insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan da evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Sovyetler Birliği bu savaşta Nazi Almanya'sını yenilgiye uğratan ittifakın bir parçasıydı ve muhtemelen savaştan en çok etkilenen ülkeydi. Çünkü savaşın büyük bölümü Rusya topraklarında yaşandı.

Mayıs 1945'te Almanya İkinci Dünya Savaşı'nda koşulsuz teslim anlaşması imzalayarak Avrupa'da yenilgiyi kabul etti. Bu belge, kıtadaki savaşı durdurdu. Ama Asya'da Japonya'yla savaş aynı yılın Ağustos ayına kadar sürdü.



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Mutlak teslimiyet anlaşması Berlin yakınlarında 8 Mayıs'ta imzalandı. Almanlar, yerel saatle 23.01'de tüm operasyonlarını durdurdu. Rusya 'da saat gece yarısını geçmişti.Bu nedenle Zafer Günü birçok Avrupa ülkesi ve ABD'de 8 Mayıs'ta Rusya, Sırbistan ve Belarus'ta ise 9 Mayıs'ta kutlanıyor.

Zafer Günü uzun ve kanlı bir savaşı ifade ediyordu. Sovyetler Birliği'ndeki birçok aile yakınlarını kaybetti. Ama kısa bir süre sonra Zafer Günü, anma amacını aşarak devlet için ideolojik bir araca dönüştü.

21'inci yüzyılın başlarında Rus lider Vladimir Putin, Zafer Günü'ne daha fazla önem atfetti ve bu günü Rus kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeye çalıştı.