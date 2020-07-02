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Behlül AYDIN
Haber Giriş: 02.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Oscar jürisine Türk yapımcı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Oscar jürisine Türk yapımcı
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Zeynep Özbatur Atakan, Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’ne kabul edilen ilk Türk yapımcı oldu.

Avrupa ve Asya Akademisi’ne 10 yıldır üye olduğunu açıklayan Atakan “Akademi’ye kabul edilen 5’inci Türk oldum. Daha önce Nuri Bilge Ceylan, Gökhan Tiryaki, Harika Uygur ve Deniz Gamze Ergüven var. Yapımcı olarak ise kabul edilen ilk Türk’üm” diye konuştu. Atakan’ın yapımcılığını üstlendiği “Üç Maymun”, “Kış Uykusu”, “Ahlat Ağacı” ve “Burası Cennet Olmalı” filmleri Oscar’a aday adayı olmuştu.

Zeynep Özbatur Atakan üyeliğinin kendisi için sürpriz olduğunu belirtti.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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