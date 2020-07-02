Oscar jürisine Türk yapımcı

Avrupa ve Asya Akademisi’ne 10 yıldır üye olduğunu açıklayan Atakan “Akademi’ye kabul edilen 5’inci Türk oldum. Daha önce Nuri Bilge Ceylan, Gökhan Tiryaki, Harika Uygur ve Deniz Gamze Ergüven var. Yapımcı olarak ise kabul edilen ilk Türk’üm” diye konuştu. Atakan’ın yapımcılığını üstlendiği “Üç Maymun”, “Kış Uykusu”, “Ahlat Ağacı” ve “Burası Cennet Olmalı” filmleri Oscar’a aday adayı olmuştu.

Zeynep Özbatur Atakan üyeliğinin kendisi için sürpriz olduğunu belirtti.