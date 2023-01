Oscar adayları belli oldu

Haberin Devamı

23 kategorideki adaylar, Riz Ahmed ve Alison Williams tarafından duyuruldu.

Altın Küre ödüllü “Her Şey Her Yerde Aynı Anda” (Everything Everywhere All At Once), 11 adaylıkla öne çıkan yapım oldu.

Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu ve Ke Huy Quan’ın rol aldığı; Daniel Kwan ve Daniel Scheinert’in yönetmenliğini üstlendiği yapım, ‘en iyi film’ kategorisinin yanı sıra ‘yönetmen’, ‘kadın oyuncu’, ‘yardımcı kadın oyuncu’, ‘yardımcı erkek oyuncu’, ‘kostüm’, ‘film müziği’, ‘senaryo’, ‘şarkı’ ve ‘kurgu’ kategorilerinde de Oscar’a aday gösterildi.

9 dalda aday gösterilen “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” (All Quiet on the Western Front), “The Banshees of Inisherin”, “Elvis”, “Avatar”, “The Fabelmans”, “Tár” ve başrolünde Tom Cruise’un rol aldığı “Top Gun: Maverick” en iyi filmler kategorisinde yarışıyor.

13 Mart’taki tören Jimmy Kimmel’ın sunuculuğunda Los Angeles’ta düzenlenecek. Geçtiğimiz yılki törene Will Smith’in komedyen Chris Rock’a attığı tokat damga vurmuştu.