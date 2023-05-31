'Ortalık kan gölüne dönebilir' demişlerdi... Korkutan haber geldi!

Haberin Devamı

Uzun yıllardır çetelerin neden olduğu şiddet dalgası ile baş etmeye çalışan Orta Amerika ülkesi El Salvador geçtiğimiz aylarda yeni açılan dev hapishanenin görüntülerini medya ile paylaşmış ve binlerce mahkumun hapishaneye nakledildiğini duyurmuştu.

Yarı çıplak, yalın ayak ve saçları kazınmış mahkumların elleri kelepçeli görüntüleri dünyada büyük yankı uyandırırken uzmanları endişelendiren asıl konu ülkedeki terör sorununun kaynağında yer alan MS-13, Barrio 18 gibi karşıt çetelerin aynı çatı altında barınması oldu.



Binlerce çete üyesini aynı çatı altına toplamanın, hapishane içinde yeni bir şiddet dalgasına neden olup olmayacağı merak konusu olurken uzmanlar kompleks içinde cinayet ve isyan olasılığının yüksek olduğunu ve ortalığın 'kan gölüne' dönebileceğini öne sürmüştü

Haberin Devamı

Bugün uluslararası medyaya yansıyan haberlerde uzmanların endişelerinin gerçeğe dönüştüğü görüldü. İnsan hakları grubu Cristosal'ın yayınladığı bir rapora göre Mart ayında hapishaneye nakledilen en az 153 kişi devlet gözetimindeyken hayatını kaybetti.



Ölenlerin sadece 4'ünün kadın geri kalanının erkek olduğu öğrenilirken, mahkumlardan bazılarının yetersiz beslenmeye dair işaretler gösterdiği bildirildi.

Hükümet, hapsedilenler arasında resmi bir ölüm sayısı açıklamasa da devlet kanalından yayınlanan fotoğraflarda mahkumların yaşam alanları açıkça görülüyor.



Mahkumlar 100'den fazla mahkum için sadece 2 tuvaletin yer aldığı hücrelerde kalıyor. Mahkumların kaldıkları hücre içinde yaşam alanları bir metre karenin altında, şilteleri yok ve açık alanları yok.

Haberin Devamı

İnsan hakları örgütleri mahkumların sistematik olarak dövüldüğünü ve taciz edildiğini öne sürüyor.



Başkent San Salvador'un 74 km güneydoğusundaki Tecoluca'da yer alan yeni Hapishane yaklaşık 5 metre yükseklikte beton duvar ve elektrikli tel çitlerle çevrilmiş durumda.