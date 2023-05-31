×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

'Ortalık kan gölüne dönebilir' demişlerdi... Korkutan haber geldi!

Güncelleme Tarihi:

#El Salvador#Hapishane#Mahkum
Ortalık kan gölüne dönebilir demişlerdi... Korkutan haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 15:53

'Dünya üzerindeki cehennem', 'Modern dünyanın toplama kampı' benzetmeleri ile aylardır dünya gündeminde olan Orta Amerika ülkesi El Salvador'da açılan ve Amerika'nın en büyük mega hapishanesi olan 'CECOT Terörizm Hapishanesi'nden korkulan haber geldi.

Haberin Devamı

Uzun yıllardır çetelerin neden olduğu şiddet dalgası ile baş etmeye çalışan Orta Amerika ülkesi El Salvador geçtiğimiz aylarda yeni açılan dev hapishanenin görüntülerini medya ile paylaşmış ve binlerce mahkumun hapishaneye nakledildiğini duyurmuştu.

Yarı çıplak, yalın ayak ve saçları kazınmış mahkumların elleri kelepçeli görüntüleri dünyada büyük yankı uyandırırken uzmanları endişelendiren asıl konu ülkedeki terör sorununun kaynağında yer alan MS-13, Barrio 18 gibi karşıt çetelerin aynı çatı altında barınması oldu.

Ortalık kan gölüne dönebilir demişlerdi... Korkutan haber geldi

KORKULAN OLDU

Binlerce çete üyesini aynı çatı altına toplamanın, hapishane içinde yeni bir şiddet dalgasına neden olup olmayacağı merak konusu olurken uzmanlar kompleks içinde cinayet ve isyan olasılığının yüksek olduğunu ve ortalığın 'kan gölüne' dönebileceğini öne sürmüştü

Haberin Devamı

Bugün uluslararası medyaya yansıyan haberlerde uzmanların endişelerinin gerçeğe dönüştüğü görüldü. İnsan hakları grubu Cristosal'ın yayınladığı bir rapora göre Mart ayında hapishaneye nakledilen en az 153 kişi devlet gözetimindeyken hayatını kaybetti.

Ortalık kan gölüne dönebilir demişlerdi... Korkutan haber geldi

YETERSİZ BESLENME BELİRTİLERİ

Ölenlerin sadece 4'ünün kadın geri kalanının erkek olduğu öğrenilirken, mahkumlardan bazılarının yetersiz beslenmeye dair işaretler gösterdiği bildirildi.

Hükümet, hapsedilenler arasında resmi bir ölüm sayısı açıklamasa da devlet kanalından yayınlanan fotoğraflarda mahkumların yaşam alanları açıkça görülüyor.

Ortalık kan gölüne dönebilir demişlerdi... Korkutan haber geldi

MAHKUMLAR ÇETİN ŞARTLARDA YAŞIYOR

Mahkumlar 100'den fazla mahkum için sadece 2 tuvaletin yer aldığı hücrelerde kalıyor. Mahkumların kaldıkları hücre içinde yaşam alanları bir metre karenin altında, şilteleri yok ve açık alanları yok.

Haberin Devamı

İnsan hakları örgütleri mahkumların sistematik olarak dövüldüğünü ve taciz edildiğini öne sürüyor.

Ortalık kan gölüne dönebilir demişlerdi... Korkutan haber geldi

İnsan hakları örgütleri ve uluslararası kuruluşlar El Salvador yönetimini kınayıp gerekli önlemlerin alınmasını isteseler de ülkenin Cumhurbaşkanı Nayib Bukele terörle mücadele konusunda halkın tam desteğine sahip ve sert uygulamalardan geri adım atmaya gönüllü görünmüyor.

Başkent San Salvador'un 74 km güneydoğusundaki Tecoluca'da yer alan yeni Hapishane yaklaşık 5 metre yükseklikte beton duvar ve elektrikli tel çitlerle çevrilmiş durumda.

Gözden KaçmasınTansiyon bir anda yükseldi, ABD ve Çin yine karşı karşıya...Tansiyon bir anda yükseldi, ABD ve Çin yine karşı karşıya...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#El Salvador#Hapishane#Mahkum

BAKMADAN GEÇME!

Mutlu insanlar mı sebze yer yoksa sebze yemek mi mutlu eder Hangi sebze ve meyveleri tüketmek daha etkili

Mutlu insanlar mı sebze yer yoksa sebze yemek mi mutlu eder? Hangi sebze ve meyveleri tüketmek daha etkili?

#Sağlık
28 gün içinde iki kez hamile kaldı ve bebeklerini aynı anda doğurdu... ‘Anlattığımda insanlar çıldırmış olduğumu düşünüyor’

28 gün içinde iki kez hamile kaldı ve bebeklerini aynı anda doğurdu... ‘Anlattığımda insanlar çıldırmış olduğumu düşünüyor’

#Sağlık
Meteoroloji uyarmıştı Ankarada sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel alarmı... Araçlar alt geçitlerde kaldı

#Meteoroloji