Ortalığı karıştıran ses kaydı :Cephane yetersizliğinden şikayet eden Rus tümgeneral Ivan Popov görevden alındı!

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde işgal ettiği Zaporijya'daki 58. Birleşik Silahlar Ordusu'nun komutanı Tümgeneral İvan Popov geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden ses kaydı yayınladı.

Popov sesli mesajında orduda yaşanan mühimmat ve diğer sorunları Rus ordusunun üst kademesine ilettiğini belirtti. Ukrayna'nın topçu saldırılarını püskürtmeye sağlayacak karşı batarya sistemlerinin olmadığını, askeri istihbarat eksikliğinin yaşandığını aktaran Popov, "Askerlerimin düşman topçusundan kaynaklanan toplu ölüm ve yaralanmalarıyla ilgili sorunları da gündeme getirdim. Ayrıca tonlarca başka sorunu dile getirdim ve tüm bunları en üst düzeyde açık yüreklilikle, son derece sert bir şekilde ifade ettim" ifadelerini kullandı.



Haberin Devamı

Popov, "Ya susup korkak olmak ya da olduğu gibi söylemek gerekiyordu. Sizin adınıza, şehit düşen silah arkadaşlarım adına yalan söylemeye hakkım yoktu, bu yüzden mevcut tüm sorunları özetledim” şeklinde konuştu.

Şikayetinin ardından ordunun üst kademesinin kendisinden rahatsızlık duyduğunu öne süren Popov, "Bu nedenle üst düzey kademe beni tehlikeli olarak gördü ve Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir talimat çıkararak beni görevimden aldılar" dedi.

Popov görevden alınması talebinin, vatana ihanetle suçladığı üst düzey yetkililer tarafından talep edildiğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından da onaylandığını belirtti. Popov, "Ukrayna ordusu cephede saflarımızı aşamadı, ancak kıdemli komutanımız bizi arkamızdan vurdu ve en zor ve yoğun anda ordunun kafasını acımasızca kesti" dedi.



EMİR GERASİMOV'DAN

Moskova'dan resmi bir açıklama gelmediğinde bilgi almak için başvurulan Rus askeri blog yazarları; Tümgeneral Popov'u görevden alma emrinin Rusya Genelkurmay Başkanı General Valery Gerasimov'dan geldiğini bildirdi.

Gerasimov'un, uzun süredir ön cephede bulunan ve önemli kayıplar veren askerlerin rotasyona tabi tutulması gerektiğini vurgulayan Tümgeneral Popov'u "gereksiz alarm vermek ve üst yönetime şantaj yapmakla" suçladığını söylediler.



Haberin Devamı

Zaporijya ve Doğu Donetsk bölgesi, Ukrayna'nın bir aydan uzun süre önce başlattığı karşı saldırının odağı haline geldi. Ancak Ukrayna ordusu, Rus savunma hatlarını delmekte güçlük çekti.

Dün bir başka Rus milletvekili, Wagner isyanından bu yana ortalıkta görünmeyen eski Rus komutan General Sergey Surovikin'in "dinlendiğini" söylemişti.

Surovikin'in, Wagner lideri Yevgeni Prigojin ile yakın ilişki içinde olduğu iddia edilmişti.

Öte yandan, bir diğer üst düzey Rus general Korgeneral Oleg Tsokov'un bu hafta Ukrayna'nın işgal altındaki güney sahilinde düzenlenen bir saldırıda öldüğü iddia edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı bu konuyla ilgili olarak da bir açıklama yapmadı.



Haberin Devamı

İngiliz Telegraph gazetesi Tümgeneral Popov'un savaşın başlangıcından bu yana itaatsizlik nedeniyle görevden alınan ilk üst düzey Rus ordusu komutanı olduğuna dikkat çekti.

Popov'un ses kaydının Rus ordusu içinde artan hoşnutsuzluğun bir kanıtı olduğunu öne süren gazete bunun 'Putin için bir deprem' niteliğinde olduğunu iddia etti.