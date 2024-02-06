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Orban sözünden vazgeçti! Macar parlamentosunda İsveç boykotu: 'Türkiye'ye gittikleri gibi buraya da gelsinler'

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#Macaristan #Viktor Orban#İsveç
Orban sözünden vazgeçti Macar parlamentosunda İsveç boykotu: Türkiyeye gittikleri gibi buraya da gelsinler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 11:43

Macaristan'daki iktidar partisi Fidesz'in dün İsveç'in NATO üyeliği için düzenlenen oturumu boykot etmesi hem Stockholm hem de Batılı müttefiklerinde büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Macar muhalefeti Başbakan Viktor Orban'ı şantaj ile suçlarken, Fidesz NATO üyeliğinin onaylanması için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Budapeşte'yi ziyaret etmesini şart koştu.

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Başbakan Viktor Orban'ın verdiği söze rağmen, Macaristan İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeyen son ülke olmaya devam ediyor.

ORBAN SÖZÜNDEN VAZGEÇTİ, İSVEÇ OTURUMUNA KATILMADI

Türkiye'nin geçtiğimiz ay Stockholm'e verdiği onay sonrası dünyada tüm gözler Macaristan'a çevrildi. Orban, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmede parlamento onayını mümkün olan ilk fırsatta sonuçlandıracağına dair yeni bir söz verdi ancak dün muhalefetin talebi üzerine Macaristan Parlamentosu'nda düzenlenen oturuma gelmeyerek bu sözünden de vazgeçti.

Orban sözünden vazgeçti Macar parlamentosunda İsveç boykotu: Türkiyeye gittikleri gibi buraya da gelsinler


İKTİDAR PARTİSİNDEN İSVEÇ BOYKOTU: "TÜRKİYE'YE GİTTİĞİNİZ GİBİ BURAYA DA GELİN"

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Macaristan parlamentosu dün muhalefetin talebi üzerine İsveç'in NATO teklifini görüşmek üzere olağanüstü toplandı ancak iktidar partisi Fidesz oturumu boykot etti.

Fidesz, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Budapeşte'yi ziyaret etmesini istiyor. Stockholm yönetimi bu talebi daha önce 'müzakere edilecek bir şey kalmadı' diyerek reddetmişti.

Fidesz partisinden Máté Kocsis sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İsveçliler için katılım bu kadar önemliyse Türkiye'ye gittikleri gibi buraya da gelirler" dedi.

Ulf Kristersson'ın Budapeşte'ye gitmesi yönünde yapılan ilk teklif sonrası İsveç basınında yer alan analizlerde Türkiye'nin güvenlik endişlerini ve şartlarını ilk günden belirttiği ancak Macaristan'ın bu yönde bir talebi olmadığı ve üyeliği onaylayacaklarına dair söz verdiklerine dikkat çekilmiş, Türkiye'nin verdiği onaydan sonra Macaristan'ın yeniden müzakere istemesi 'kabul edilemez' olarak değerlendirilmişti.


Orban sözünden vazgeçti Macar parlamentosunda İsveç boykotu: Türkiyeye gittikleri gibi buraya da gelsinler


MUHALEFETTE ÖFKE: ORBAN PUTİN'E JEST YAPMAYA ÇALIŞIYOR, DURUMU ŞANTAJ FIRSATI OLARAK GÖRÜYOR

Aralarında Amerika'nın Budapeşte Büyükelçisi David Pressman'ın da bulunduğu 16 diplomatik temsilciden oluşan bir grup dün Macar Parlamentosuna geldi, ancak bu sembolik destek de sonucu değiştirmeye yetmedi.

Fidesz'in boykotu İsveç ve Batılı müttefiklerinde büyük hayal kırıklığına neden olurken, Macar muhalefetinde gözle görülür bir öfke vardı.

Muhalefet sözcüsü Márton Tompos, "Orbán'ın bu durumu şantaj fırsatı olarak gördüğünü biliyoruz." dedi ve durumu 'utanç verici' olarak tanımladı.

Orban sözünden vazgeçti Macar parlamentosunda İsveç boykotu: Türkiyeye gittikleri gibi buraya da gelsinler


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Agnes Vadai ise AFP'ye verdiği demeçte Viktor Orban'ın oylamayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e jest yapmak için geciktirdiğini öne sürdü.

Bugün İsveç basınında yer alan analizlerde Orban'ın İsveç'in NATO üyeliğini siyasi malzeme olarak kullandığı öne sürüldü.

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#Macaristan#Viktor Orban#İsveç

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