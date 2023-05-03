Operasyon başarısız oldu! Rusya'ya soğuk duş: Putin için büyük bir aşağılama

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için tüm gücü ile saldırırken Ukrayna'dan gelen Haber Rusya'da adeta soğuk duş etkisi yarattı.

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Ukrayna'ya füze saldırılarını artıran Rusya'nın operasyonu az kalsın bir felakete neden oluyordu.

İngiliz Metro gazetesinde yer alan habere göre, Rus bombardıman uçağı Tu-95MS Ukrayna'daki hedefleri vurmak için havalandı.

fırlatılan üç roketin Ukrayna'yı hedef alması planlanıyordu ancak füzeler hedeflerine ulaşmadan düştü.

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Ukraynalı bir asker, Donetsk bölgesinde Rus güçlerine karşı şiddetli çatışmaların yaşandığı doğudaki bir şehir olan Avdiivka yakınlarındaki cephe hattındaki Rus mevzilerine RPG ateşliyor... (Fotoğraf: AP)

Bir Rus askeri kaynağına atıfta bulunan Kırım Wind Telegram kanalı, söz konusu hatanın Rus konut binalarını vurmuş olabileceğini söyledi.

Bir başka Rus kaynak ise füzelerin binaları ıskaladığını duyurdu.

Adının açıklanmaması koşulu konuşan kaynak 'Hemen düştükleri için çok şanslıydılar. Konutların üzerine düşseydi pek çok insanı öldürebilirdi' dedi.

BAŞARISZILIĞIN NEDENİ BATI YAPTIRIMLARI

Aynı kaynak, başarısızlığın nedeninin Batı yaptırımları olabileceğini ve üreticilerin daha düşük bileşenleri kullanmaya zorladığını iddia etti.

Metro bu gelişmeyi 'Putin için büyük bir aşağılama' başlığı ile okurlarına sundu.

Rusya, Hazar Denizi üzerinden Ukrayna'ya düzenli olarak seyir füzeleri atıyor ve harkov, Dnipro, Lviv ve Odesa'yı hedef alıyor.