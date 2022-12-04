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OPEC petrol üretimini günlük 2 milyon varil azaltma kararını sürdürecek

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#OPEC#Petrol#Varil
OPEC petrol üretimini günlük 2 milyon varil azaltma kararını sürdürecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 19:07

Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) Bakanlar Kurulu’nun bu ay itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüştüğü toplantıda, geçtiğimiz ekim ayında alınan üretimin günlük 2 milyon varil azaltılması yönündeki kararın sürdürülmesine karar verildi.

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Avusturya’nın başkenti Viyana’da Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı’nın (OPEC) 34'üncü Bakanlar Toplantısı düzenlendi. Bu ay itibarıyla uygulanacak üretim miktarının görüşüldüğü toplantıda, geçtiğimiz ekim ayında alınan kasım ayından itibaren üretimi günlük 2 milyon varil azaltma kararının sürdürülmesine karar verildi. OPEC tarafından yapılan yazılı açıklamada, 5 Ekim'deki 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda alınan kesinti kararına atıfta bulunularak, “Söz konusu kararın tamamen piyasa değerlendirmeleri doğrultusunda alınmış ve küresel petrol piyasalarını istikrara kavuşturmak için gerekli ve doğru eylem biçimi olmuştur” denildi.

Katılımcı ülkelerin, piyasa gelişmelerini ele almak, gerekirse petrol piyasasında denge ve istikrar için her an toplanmaya ve acil ek önlemler almaya hazır olduklarını yineledikleri aktarılan açıklamada, katılımcı ülkelerin geçmişte alınan önemli kararlara bağlılıklarının bir kez daha teyit ettikleri aktarıldı.

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Açıklamada, her ay düzenlenen Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) bundan sonra iki ayda bir düzenleneceği belirtilerek, JMMC’nin isterse ek toplantı yapabileceği ya da piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda OPEC ve OPEC dışı bakanların her an toplanmasını talep edebileceği kaydedildi. OPEC’in bir sonraki Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın 4 Haziran 2023'te yapılması planlandı. OPEC ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, 5 Ekim'de günlük Petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

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#OPEC#Petrol#Varil

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