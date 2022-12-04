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Endonezya'daki Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti

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#Endonezya#Yanardağ#Dünya
Endonezyadaki Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 14:41

Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yeniden harekete geçen Semeru Yanardağı nedeniyle bölgedeki yüzlerce kişi geçici sığınaklara yerleştirildi.

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Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yer alan 3676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Semeru Yanardağı'nın patlama esnasında bir buçuk kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi.

Endonezyadaki Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti

Bölgedeki yüzlerce kişi, patlamanın ardından geçici sığınaklara ve güvenli alanlara tahliye edildi.

Bölge halkına yanardağ kraterinden en az 5 kilometre uzak durulması tavsiye edilirken, olayda can kaybı yaşanmadı.

UYARI SEVİYESİ EN YÜKSEĞE ÇIKARILDI

Japonya Meteoroloji Ajansı, Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle tsunami uyarısında bulundu.

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Endonezyadaki Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti

Yetkililer ayrıca, uyarı seviyesini en yükseğe çıkardı.

Semeru Yanardağı'nda geçtiğimiz aralık ayında büyük bir patlama yaşanmış ve 51 kişi hayatını kaybetmişti.

Çok sayıda evin zarar gördüğü patlamada bölgedeki 10 binden fazla kişi de tahliye edilmişti.

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#Endonezya#Yanardağ#Dünya

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