Onlarca estetik ameliyat geçirdi, parmak izlerini yok etti! Sadist katil Kuzmenko 17 yıl sonra yakalandı....

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17 yıldır dünyanın her yerinde aranan ve 'sadist katil' olarak tanınan Igor Kuzmenko Ukrayna pasaportu kullanarak Rusya'dan ayrılmaya çalışırken yakalandı.

DEFALARCA KEZ ESTETİK AMELİYATI OLDU, PARMAK UÇLARINI ASİTLE ERİTTİ

Onlarca cinayetten sorumlu bir çetenin üyesi olan Igor Kuzmenko, 17 yıllık firarında defalarca kez estetik ameliyat geçirerek yüzünü değiştirdi, bu da yetmedi bir 'iş kazası olduğunu' iddia ederek asitle parmak uçlarını yakarak parmak izlerini yok etti.

Sahte pasaportlarında Vladimir Kishko, Viktor Kuzmenko ve Roman Marchuk isimlerini kullanan Kuzmenko, şimdi 'Les' çetesi tarafından gerçekleştirilen korkunç cinayetlerdeki rolü nedeniyle yargılanıyor.



Kuzmenko'nun yakalanması dünya basınında da geniş yankı uyandırdı

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10 YILDA 50 CİNAYET

10 yıllık bir süre içinde 50 kişinin öldürülmesi ile bağlantısı olduğu düşünülen Kuzmenko'nun ilk kurbanı Rodnik bankasının başkanı Boris Terpugov. 1999'da Rus hükümetinin genel merkezinin yakınında vurulan Terpugov öldüğünde 30 yaşındaydı.

'Sadist katil'in bir başka kurbanı Soçi'li işadamı Alexander Raznikov'un levye ile öldürüldüğüne inanılıyor.

17 YIL ÖNCE GÖZALTINA ALINDI, MAHKEMEDEN KAÇTI

Kuzmenko ile aynı çetede bulunan diğer gangsterler yıllar içinde kademeli olarak yakalandı. İçlerinden biri İspanya'da yakalanarak iade edildi ve 23 yıla kadar hapis cezası aldı.



Kuzmenko ise 17 yıl önce Rusya'nın güneyindeki Rostov-on-Don kentinde gözaltına alınsa da yargılanmadan önce mahkemeden kaçmayı başardı. Adamın o günden beri kaçak hayatı yaşadığı düşünülüyor.

PROFOSYONEL CASUSLAR GİBİ DAVRANDI

17 yıllık firari katilin yakalanması Rusya'da gündem olurken, Soruşturma Komitesi Başkanı Yulia Ivanova, Kuzmenko'nun filmlerdeki profesyonel casuslar gibi davrandığını belirterek, "Sahte pasaportlarla yıllar boyunca bir ülkeden diğerine geçti. Geçirdiği pahalı estetik ameliyatlarla görünüşünü kökten değiştirdi, aynı zamanda parmak izlerini yok etti." ifadelerini kullandı.



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Kuzmenko şimdi 'Les' çetesinin 2 üyesi ile birlikte yargılanıyor. Cinayet, cinayete teşebbüs, gangsterlik, soygun ve silah kaçakçılığı suçlarından yargılanan çete üyelerinin suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılacağı belirtiliyor.