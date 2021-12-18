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Omikron tehdidi: Aşısızlara kritik uyarı

#ABD Başkanı Joe Biden#Omikron#Koronavirüs
Omikron tehdidi: Aşısızlara kritik uyarı

ABD Başkanı Joe Biden, korona aşılarını yaptırmayanları ‘ağır hastalık ve ölüm kışı’na karşı uyardı. Biden’ın sözleri, G7’nin ‘Omikron varyantı küresel sağlığa yönelik en büyük tehdit’ açıklamasını izledi.

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BEYAZ Saray’daki korona toplantısı sonrası Amerikalılara seslenen Joe Biden, “Aldığımız önlemler sayesinde Omikron varyantı hızla yayılmadı. Fakat burada ve vakalar artacak. Aşılanmamış kimselerin kendileri ve aileleri için ağır hastalık ve ölümle geçecek bir kışa bakıyoruz” dedi. Sözlerine “Ancak iyi haberler de var” diye devam eden Biden, üç doz aşılıların ağır hastalık ve ölümden korunduğunu kaydetti. Ülkede her altı kişiden sadece biri üç doz aşısını yaptırmış durumda.

Omikron tehdidi: Aşısızlara kritik uyarı

VAKA ARTIŞI HIZLANDI

Yetkililer özellikle Noel ve yılbaşı tatili döneminde Omikron’un yayılmasıyla milyonlarca kişinin hastanelere başvurmak zorunda kalmasından endişe ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 8 Ocak’a kadar 20 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceğini öngörüyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre her gün, bir önceki aya kıyasla yüzde 50 artışla 120 bin Amerikalının COVID testi pozitif sonuç veriyor.

Omikron tehdidi: Aşısızlara kritik uyarı

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G7 DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bu arada İngiltere’nin dönem başkanlığında son kez bir araya gelen dünyanın en kalkınmış 7 ülkesinin oluşturduğu G7’nin sağlık bakanları, “küresel halk sağlığı için mevcut en büyük tehdit” dedikleri Omikron varyantına dair risklere dikkat çektiler. ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere sağlık bakanları yaptıkları yazılı açıklamada; hatırlatma dozu uygulamasına hız verilmesi ve daha fazla test yapılmasında uzlaştıklarını bildirdiler. Omikron’un hızla yayıldığı İngiltere’de günlük vakalar 88 bini geçerken Fransa kuzey komşusundan seyahatleri büyük ölçüde yasakladı. Ayrıca Kraliçe Elizabeth, Noel öncesi yapılacak geleneksel aile buluşmasını tedbir amaçlı iptal etti.

20 BİN ASKER ORDUDAN ATILABİLİR

Amerikan ordusunda aşı zorunluluğu için son tarih olan çarşamba geride kalırken, 20 bin personel kovulma riskiyle karşı karşıya. Şu ana kadar deniz piyadelerinden 103 kişi atıldı. Kara kuvvetleri 2700 kişinin görevden el çektirilmesi işlemlerine ocak ayında başlanacağını bildirdi. Hava kuvvetleri 27 kişiyi kovarken, donanmadan da 1 personel atıldı. Savunma Bakanlığı, dini gerekçelerle aşı olmak istemediğini belirten 12 bin askerin başvurularına dair henüz bir karar almadı.

Omikron tehdidi: Aşısızlara kritik uyarı

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‘ALMANYA’DA KORONA VAKALARI PATLAYABİLİR’

Şu ana dek 630 Omikron vakası görülen Almanya’da hastalığın yayılma hızı endişeye neden oluyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) danışmanlarından Profesör Dirk Brockmann, vakaların günlük 700 bin seviyesine çıkabileceğini söyledi, “Hem çok hızlı yayılan hem bağışıklık sistemini delen bir varyantla karşı karşıyayız” dedi. Brockmann, Omikron dalgasını durdurmanın artık mümkün olmadığını söylerken, istatistik uzmanı Katharina Schüller de yeni varyantın ocakta baskın hale geleceğini belirtti. (Ali MERCİMEK / MÜNİH)

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#ABD Başkanı Joe Biden#Omikron#Koronavirüs

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