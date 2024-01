Olağanüstü bir başarı: Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi? Kaza nasıl gerçekleşti?

Japonya'nın Sapporo kentindeki New Chitose Havalimanı'ndan kalkan Japonya Havayollarına ait Airbus A350 tipi yolcu uçağı dün Tokyo Haneda Havalimanı'na indikten sonra pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştı.

Yolcu uçağı kısa süre içinde alevler içinde kalırken Japonya Havayolları uçaktaki 379 yolcu ve mürettebatın tamamının tahliye edildiğini açıkladı. Kısa bir süre sonra sahil güvenlik uçağındaki 6 mürettebattan 5'inin öldüğü açıklandı.

Çift motorlu uçağın tahliyesi 'olağanüstü bir başarı' olarak övüldü. Peki uçaktakiler neler yaşadı? Kaza nasıl gerçekleşti?



516 sayılı uçuşun yolcuları, Tokyo’ya iniş sırasında önce çarpışmanın şokunu yaşadı. Ardından da kabini kaplayan sıcaklık ve dumanın paniği başladı. Hayatlarının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilen yüzlerce kişi hayatta kalma içgüdüsüyle acil çıkışlara yöneldi.

Uzmanlara göre eksiksiz bir tahliye operasyonu ile birleşen teknoloji, alev topuna dönen uçaktan herkesin kurtulabilmesini sağladı.



Olayın hemen sonrası çekilen görüntülerde kaçış kaydırağı kullanılarak yapılan tahliye operasyonu sırasında bir panik dikkat çekmiyor. Bununla birlikte, hiç kimsenin kabin bagajını yanına almaya çalışmadığı da fark ediliyor. Bu durum, böyle tahliyelerde, şişe ağzı denilen tıkanmaya neden olabiliyor.

BBC’ye konuşan havacılık uzmanı Alex Macheras, kazadan sonraki hayati önemdeki birkaç dakikada mürettebatın ders niteliğinde bir tahliyeyi hayata geçirdiğini söylüyor.

Yangının, ilk 90 saniyede “belli bir alanda sınırlı kalması” da herkesin tahliyesi için bir zaman aralığı sağladı.





Airbus A350 crash-lands in Tokyo. More than 360 people manage to escape the burning plane. Would you keep your calm in a situation such as this? #Japan #JapanAirlines pic.twitter.com/5y1TrxoRD3