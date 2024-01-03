Olağanüstü bir başarı: Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi? Kaza nasıl gerçekleşti?

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Japonya'nın Sapporo kentindeki New Chitose Havalimanı'ndan kalkan Japonya Havayollarına ait Airbus A350 tipi yolcu uçağı dün Tokyo Haneda Havalimanı'na indikten sonra pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştı.

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Yolcu uçağı kısa süre içinde alevler içinde kalırken Japonya Havayolları uçaktaki 379 yolcu ve mürettebatın tamamının tahliye edildiğini açıkladı. Kısa bir süre sonra sahil güvenlik uçağındaki 6 mürettebattan 5'inin öldüğü açıklandı.

Çift motorlu uçağın tahliyesi 'olağanüstü bir başarı' olarak övüldü. Peki uçaktakiler neler yaşadı? Kaza nasıl gerçekleşti?



516 sayılı uçuşun yolcuları, Tokyo’ya iniş sırasında önce çarpışmanın şokunu yaşadı. Ardından da kabini kaplayan sıcaklık ve dumanın paniği başladı. Hayatlarının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilen yüzlerce kişi hayatta kalma içgüdüsüyle acil çıkışlara yöneldi.

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Uzmanlara göre eksiksiz bir tahliye operasyonu ile birleşen teknoloji, alev topuna dönen uçaktan herkesin kurtulabilmesini sağladı.



Olayın hemen sonrası çekilen görüntülerde kaçış kaydırağı kullanılarak yapılan tahliye operasyonu sırasında bir panik dikkat çekmiyor. Bununla birlikte, hiç kimsenin kabin bagajını yanına almaya çalışmadığı da fark ediliyor. Bu durum, böyle tahliyelerde, şişe ağzı denilen tıkanmaya neden olabiliyor.

BBC’ye konuşan havacılık uzmanı Alex Macheras, kazadan sonraki hayati önemdeki birkaç dakikada mürettebatın ders niteliğinde bir tahliyeyi hayata geçirdiğini söylüyor.

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Yangının, ilk 90 saniyede “belli bir alanda sınırlı kalması” da herkesin tahliyesi için bir zaman aralığı sağladı.





Airbus A350 crash-lands in Tokyo. More than 360 people manage to escape the burning plane. Would you keep your calm in a situation such as this? #Japan #JapanAirlines pic.twitter.com/5y1TrxoRD3 — Kashif (@kaahifjutt10) January 3, 2024

İsveçli 17 yaşındaki yolcu Anton Deibe, Airbus A350'nın pistte birden durmasından sonraki anlarda kaos yaşandığını anlattı.İsveçli Aftonbladet gazetesine konuşan Deibe "Tüm kabin dakikalar içinde dumanla doldu. Kabindeki duman cehennem gibiydi. Kendimizi yere attık. Daha sonra acil çıkıp kapıları açıldı ve oralara dogru koştuk. Nereye gittiğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Kaos yaşandı " dedi.

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59 yaşındaki yolcu Satoşi Yamake de ilk çarpışmada uçağın yana yattığını hissettiğini ve bir çarpışma olduğunu belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yolcu da "uçak inerken bir şeye çarpmış gibi hissettik. Pencerenin dışında bir kıvılcım gördük ve kabin dumanla doldu" dedi.

Bir başka yolcuysa, sadece bir acil çıkış kapısı açık olduğu için çıkışın zor olduğunu anlattı. Yolcu "Bir duyuru yapıldı ve arka ve öndeki kapıların açılamadığı söylendi. Dolayısıyla herkes önden çıktı" dedi.



Havacılık uzmanı Macheras ise, mürettebatın alevlerin hareketini iyi değerlendirdiğini ve tüm acil çıkışları açmamış olmalarının önemli olduğunun da altını çiziyor. Airbus’ın A350 tipi uçağı, kompozit karbon fiber malzemeyle yapılan ilk ticari jetlerden biri. Uçağın ilk çarpışma ve sonrasındaki yangına karşı iyi dayandığı görülüyor.

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Uçakta bulunan Yamake soyadlı bir yolcu, tüm kaosa karşın herkesin beş dakika içinde dışarı çıkarıldığını anlattı.28 yaşındaki yolcu Tsubasa Sawada ise “Sadece mucize olduğunu söyleyebilirim, hepimiz ölebilirdik” şeklinde konuştu.

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Japonya Ulaştırma Bakanı Tetsuo Saito, kazanın nedeninin belirsiz olduğunu ve ulaşım güvenlik kurulunun konuyu araştıracağını söylese de Japan Airlines'ın 516 sefer sayılı uçuşunun inişinden önce herhangi sorun bildirmediği öğrenildi.

Sahil güvenlik, yolcu uçağının çarptığı sahil güvenlik uçağının yılbaşında meydana gelen en az 55 kişinin ölümüne neden olan deprem sonrası bölgeye yardım götüren Bombardier yapımı 'Dash 8' adlı uçak olduğunu doğruladı.





Kazanın gerçekleştiği sırada Airbus yolcu uçağı havalimanına yeni inmişti, sahil güvenlik uçağı ise

Niigata Eyaletine uçmaya hazırlanıyordu.

Japon yayın kuruluşu NHK, Haneda Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörünün sahil güvenlik uçağına piste kısa mesafede durmasını emrettiğini ve aynı zamanda yolcu uçağına piste iniş izni verdiğini öğrendi. NHK hava trafik kontrolörü ile kazadan yaralı olarak kurtulan sahil güvenlik uçağının pilotunun verdiği ifadeler arasında tutarsızlıklar olduğuna dikkat çekti.

Ulaştırma bakanlığından bir kaynak, hava trafik kontrolörünün Japan Airlines uçağının C pistine inmesine izin verdiğini ve sahil güvenlik uçağına bu bölgeden uzak durması talimatını verdiğini söyledi. Ancak Sahil Güvenlik'ten bir kaynak, pilotun kalkış için yeşil ışık aldığını iddia ediyor.

