Okyanustaki Yelkenliye uyuşturucu operasyonu

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PORTEKİZ polisi; İspanya, İngiltere, ABD ve Kolombiya polis teşkilatları ile adli kurumlarının desteğiyle son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini düzenledi. Atlas Okyanusu’nda 24 metrelik yelkenli bir tekneye Portekiz donanması ve hava kuvvetlerinin desteğiyle çıkan polis, 183 balya halinde toplam 5.2 ton kokain ele geçirdi.

SON 15 YILIN REKORU

Değeri 232 milyon dolar olarak belirtilen uyuşturucunun, Portekiz’de son 15 yılda yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi. Balyaların, İber Yarımadası üzerinden Avrupa’ya uyuşturucu getiren uluslararası bir çeteye ait olduğu sanılırken 2’si İspanya, 1’i Peru vatandaşı 3 kişi tutuklandı.

Operasyona dair İspanya Polis Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilk defa bir yelkenlide bu kadar büyük miktarda kokainin ele geçirildiği belirtildi.

G.AMERİKA’DAN GELDİ

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Açıklamada, ele geçirilen kokainin, Kolombiya ve Venezuela üzerinden Avrupa’ya getirildiği kaydedildi. Bu arada operasyon sırasında tutuklanan kişilerden birinin, geçen yıl mart ayında engellenen başka bir kokain nakliyesiyle bağlantılı olarak arandığı tespit edildi. İspanyol basını, bu kişinin Carlos Silla Otero olduğunu ileri sürdü.