Oğlunun fakir bir kızla evlenmesini istemeyen kayınvalide terör estirdi! Yaptıkları tüm kasabayı çileden çıkardı

Haberin Devamı

New York Post gazetesinin ismini sadece 'Alexandra' olarak açıkladığı genç kadın fakir bir aileden geliyordu ve gönlünü Meksika'nın zengin ailelerinden birinin oğluna kaptırmıştı. Her ne kadar erkek arkadaşı bu durumu sorun etmese de, aile oğullarının kendileri gibi varlıklı biriyle evlenmesini istiyordu.

OĞLUNUN PEŞİNİ BIRAKMASI İÇİN RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Müstakbel gelinleri ile tanışmayı redderken aile, Alexandra'yı defalarca kez tehdit etti hatta genç kadını 'servet avcısı' olmakla suçlayan kayınvalide, oğlunun peşini bırakması için ona rüşvet bile teklif etti.

Sevdiği adamın ailesine yanıldıklarını göstermek isteyen Alexandra tüm bu olanları görmezden geldi ancak çift nişan yüzüklerini taktıklarında işler tamamen kontrolden çıktı.



Haberin Devamı

Alexandra'nın müstakbel kayınvalidesi Maupe, oğlunun nişan haberini duyduktan sonra kalp krizi geçirmiş gibi yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kötüye giden sağlık durumundan çifti sorumlu tuttu ve oğlundan tüm tıbbi masraflarını karşılamasını talep etti.

GELİNE BOYA ATMALARI İÇİN ADAM TUTMUŞ

Düğün günü gelip çattığında damadın ailesi törene katılmayı reddetti. Ancak düğüne katılmamaları olay çıkaramayacakları anlamına gelmiyordu.

Düğün günü üzerinde gelinliği ile kilise koridorunda yürümeye hazırlanan Alexandra, bir anda sırtına bir şeyin çarptığını hissetti. İlk başta bunun su olduğunu düşünen genç kadın arkasını döndüğünde gelinliğinden kilise koridoruna doğru akan kırmızı boyayı fark etti.



Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yapılan bir paylaşıma göre, öfkeli kayınvalide geline boya fırlatmaları için iki kişiyi kiralamıştı.

Kayınvalidenin sabotaj girişimi kilisede kısa bir şok etkisi yaratsa da gelinin arkadaşları ve ailesi 'ona hala çok güzel göründüğünü' söylediler ve çift bütün engellemelere rağmen evliliklerini resmiyete kavuşturdu. Ancak gelinin çilesi burada bitmedi.



Haberin Devamı

Hiçbir şey olmamış gibi düğünlerine devam etmeye karar veren çift bu kez de salondan içeri giren polisleri gördüğünde şoke oldu. Oğlunun düğününü engellemekte kararlı olan Maupe düğün öncesinde polise 'içeride uyuşturucu olduğu' konusunda asılsız bir ihbarda bulunmuştu.

Neyse ki polis yaptığı aramadan sonra ihbarın asılsız olduğunu anlayıp tören alanını terk etti, çift düğünlerine kaldıkları yerden devam etti.

BALAYINA GİTMESİNLER DİYE PASAPORTU SAKLADI

Sonra sıra balayına geldi ancak damadın ailesinin öfkesi hala dinmemişti. Oğlunun pasaportunu saklayan anne balayını mahvetmek için seyahat acentesine rüşvet vermeye çalıştı ancak bu girişimi de başarısız oldu.



Haberin Devamı

Genç çift balayına giderken, ailenin yaptıkları kasabada tepkilere neden oldu. Reddit'te yapılan paylaşımlara göre yerel sakinler gelinlerine acımasızca eziyet eden ailenin evine yumurta fırlattı.

Sosyal medyada yorum yapan kullanıcılardan biri 'tüm kasaba onlardan nefret ediyor' derken bir başkası 'zavallı gelin ve damat, kesinlikle taşınmaları gerekiyor' dedi.