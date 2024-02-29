Felaketten aylar sonra ilk kez dinletildi! Titan'dan gelen gizemli sesler...

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Geçtiğimiz yaz Atlas Okyanusu'nda kaybolan ve Titanic'in enkazını ziyaret etmek isteyen milyarderlere mezar olan deniz aracı Titan'dan gelen tüyler ürpertici sesler aylar sonra yeniden dünya gündemine oturdu.

111 YIL SONRA TİTANİK İLE AYNI KADERİ PAYLAŞMIŞTI

Buzdağına çarparak batan Titanik'in enkazını gezmek isteyen turistleri taşıyan deniz aracı Titan 18 Haziran 2023 tarihinde içindeki 5 yolcusu ile okyanusun derinliklerine indi. 6.5 metre uzunluğundaki deniz aracı ile iletişim dalışa geçtikten 1 saat 45 dakika sonra kesildi.

Tam 111 yıl sonra Titanik ile aynı kaderi yaşayan Titan'ın içinde OceanGate firmasının CEO’su Stockton Rush (61), İngiliz milyarder Hamish Harding (58), Fransız denizci ve kâşif Paul-Henri Nargeolet (73) ve Pakistanlı iş insanı Şehzade Davud (48) ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman bulunuyordu. Yolcuları kurtarmak için verilen tüm çabalar umutsuzlukla sonuçlandı.



Titan'ın hayatını kaybeden yolcuları

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Günler sonra yapılan açıklamada Titan'ın dalışa geçtikten yaklaşık 90 dakika sonra içeri doğru patladığı açıklandı.Aracın parçalanmasına yüksek basıncın neden olduğu, Titan’ın içe doğru katlanarak çöktüğü düşünülüyor

İLK KEZ YAYINLANDI: TİTAN'DAN GELEN GİZEMLİ SESLER

Yakında yayınlanması beklenen “The Titan Sub Disaster: Minute by Minute” isimli İngiliz belgeselinde, felaketten saatler sonra deniz aracından gelen gizemli sesler ilk kez yayınlandı.

20 Haziran tarihinde yani aramaların ikinci gününde duyulan seslerin düzenli ve istikrarlı oluşu arama kurtarma ekiplerini ümitlendirdi, bunun yolcular tarafından yapılan bir yardım çağrısı olduğu düşünülüyordu ancak bu umutlar kısa sürede suya düştü.



ABD Sahil Güvenlik Kaptanı Jamie Frederic, 20 Haziran'da saat 23.30 sıralarında kaydedilen gizemli seslerle ilgili yaptığı açıklamada "Açıkçası seslerin ne olduğunu bilmiyoruz" demişti.



Belgeselde ise eski Donanma Denizaltı Kaptanı Ryan Ramsey'in "Birisi kapıyı çalıyor olabilir. Bu sesin sürekli tekrarlanması gerçekten sıra dışı" dediği duyuluyor.

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Titan'ın dalıştan 90 dakika sonra patladığının ortaya çıkmasının ardından yetkililer söz konusu seslerin bölgedeki diğer gemilerden kaynaklanmış olabileceğini belirttiler.



Kuzey Atlantik Okyanusu deniz tabanında kalan Titan su altı aracının enkazı 4 Ekim'de çıkarıldı.