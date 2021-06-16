Oğlu paylaştı herkes meraklandı... Melania Trump yine kayıplara karıştı!

Görev yaptığı sürece dünyanın en çok konuşulan isimlerinden bir olmayı başaran eski ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha dünya basınına ve özellikle de sosyal medyaya konu oldu.

Ocak ayında koltuğunu Joe Biden'a devreden ve başkentten ayrılarak Florida'ya göçen ve günlerini çoğunlukla golf oynayarak geçiren eski başkan geçtiğimiz aylarda 2024'teki seçimlerde yeniden aday olabileceğinin sinyallerini vermişti. Ancak Trump bir yandan hala başkanlık dönemindeki kararları ve seçim sonrası yaşanan kanlı kongre baskını yüzünden sorgulanmaya da devam ediyor.

14 Haziran'da 75. doğum gününü coşkulu ve kalabalık bir partiyle kutlayan eski başkan sessiz sakin geçirdiği günlerden sonra bir kez daha gündeme bomba gibi düştü. Zira oğlu Donald Trump Jr. tarafından Instagram'da paylaşılan ve çok konuşulan doğum günü videosunda Trump'ın eşi, eski First Lady Melania Trump'ın yerinde yeller esiyordu.

Evlilikleri boyunca, özellikle de Donald Trump başkan seçildikten sonra sürekli tartışmaların odağında olan Melania Trump kocasının yanında sürekli rahatsız, mutsuz ve deyim yerindeyse 'oradan kaçmak ister gibi' görüntüler vererek evliliğiyle ilgili birçok soru işarete yaratan eski First Lady'nin, Trump başkanlıktan ayrıldıktan sonra rahatladığı ve oldukça mutlu olduğu konuşuluyordu.

Öte yandan evliliklerinin yolunda gitmediği konusunda birçok dedikodu çıkarken, hatta bu konuda kitaplar bile yayınlanmışken Melania Trump'ın kocası başkanlıktan ayrıldıktan sonra ilk iş onu boşayacağı konuşuluyor, avukatlar ve yakınları yardımıyla koşulları son derece çetrefilli olan evlilik anlaşmasından kaçınmanın yollarını arıyordu.

İkili cephesinden henüz ayrılıkla ilgili resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Melania Trump'ın kocasının 75. yaş günü partisinde yer almaması tartışmaları yeniden alevlendirdi. Cumhuriyetçi Parti'den ve Florda eşrafından birçok Trump severin katıldığı partide yer almayan Melania için ayrılık söylentileri tekrar gündeme geldi.

Çiftin Florida'daki yaşantısını takip eden gazetecilere göre eski First Lady zamanının büyük çoğunluğunu oğlu Baron'la ve güzellik merkezleri arasında mekik dokuyarak geçiriyor. Donald Trump'a ise ekseriyetle golf sahalarında rastlamak mümkün olabiliyor...

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara