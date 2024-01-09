Öfkeli çiftçiler Almanya’yı kilitledi

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Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve FDP’den oluşan koalisyon hükümetinin sübvansiyonları kademeli olarak kısıtlama kararını protesto etmek için onbinlerce çiftçi traktörlerine binerek ülke genelinde sokaklara döküldü. Alman Çiftçiler Birliği dün başlayan gösterilerin ilk etapta bir hafta süreceğini açıklarken, Berlin ve çevresindeki çiftçiler, protesto gösterilerinin açılışını önceki akşam Federal Meclis yakınlarındaki tarihi Brandenburg Kapısı’na açılan 17. Haziran Caddesi üzerinde yaptı.

TRAKTÖRLERLE KAPATTILAR

Traktörlerini cadde boyunca park eden çiftçiler, eksi 5 dereceyi bulan soğuklara aldırış etmeden geceyi traktörlerinde geçirdi. Almanya’nın diğer eyaletlerinde de çiftçiler otoyol giriş ve çıkışlarını traktörlerle kapatarak ulaşımı felç etti. Kent merkezlerinde de trafiğin yoğun olduğu kesimlerde caddelerin üzerine park edilen traktörler yüzünden trafik akışı tamamen durdu.

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OKULLAR KAPALI KALDI

Bazı kentlerde çocuk yuvaları ve okullar kapalı kalırken, ulaşım sıkıntısı nedeniyle yüzbinlerce öğrenci Noel ve yılbaşı tatilinden sonraki ilk gün okullarına gidemedi. Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, protesto gösterilerine katılan çiftçilere şiddetten ve kaba kuvvetten uzak durmaları çağrısında bulundu. “Aşırı solcuların ve aşırı sağcıların yanınızda yer almasına kesinlikle izin vermeyin” diyen Rukwied, “Biz kavga dövüş için değil, haklı taleplerimizin yerine getirilmesi için yollardayız. Buna özen gösterelim” görüşünü vurguladı.

HABECK: BU DARBE FANTEZİSİDİR

Federal Alman Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, çiftçilerin protesto gösterileri sırasında aşırı sağcı grupların Nazi döneminin aşırı milliyetçi sloganları atılmasına, bazı traktörlere idam sehpası yerleştirilmesine sert tepki gösterirken, bu ve benzer davranışların protesto özgürlüğü ile ilişkisi olmadını vurguladı. Habeck, sosyal medya hesabında paylaştığı “Ulusa Çağrı” mesajında, “Aşırı güçlerin toplumu güvensizliğe sürüklemesine göz yummamalıyız. Bu ve benzer davranışları görmezden gelemeyiz. Darbe fantezileri demokratik devletimizi yok etmeyi hedeflemektedir ki, buna seyirci kalamayız” dedi.