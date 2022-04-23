Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya yine sivilleri hedef aldı: 5 ölü 18 yaralı...

#Rusya#Savaş#Odessa

Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlediği saldırıda 5 sivil hayatını kaybederken, 18 sivil ise yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 3 aylık bir bebek de var.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimlerini vurmayı sürdürüyor. Rus askerlerinin son olarak Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlediği saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, 18 Ukraynalı ise yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak tarafından yapılan açıklamada, "Odessa’da 5 ölü, 18 yaralı var ve bu sayılar artabilir. Hayatını kaybedenler arasında ailesiyle ilk Paskalya bayramını kutlayacak olan 3 aylık bebek de var. Bu cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, saldırının ardından yaptığı açıklamasında, "Rusya’nın Odessa saldırısındaki hedefi terördür. Rusya terörizme sponsor olan ülke olarak kabul edilmeli, hiçbir diyalog kurulmamalı, iş yapılmamalı ve kültürel projeler görüşülmemeli. Medeniyetle ve barışçıl şehirleri roketle vuranlarla aramızda duvar olmalı" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Savaş#Odessa

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Söylentiler doğru mu Putinin sevgilisi Moskovada ortaya çıktı

Söylentiler doğru mu? Putin'in 'sevgilisi' Moskova'da ortaya çıktı!

#Putin
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı

BAKMADAN GEÇME!

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel Kiramı ödeyebilecek miyim diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

Kayıp atın hikayesi... 30 yıl evvel 'Kiramı ödeyebilecek miyim?' diyordu son 3 yılda 12 milyar dolar bağışladı…

#Mackenzie Scott
Söylentiler doğru mu Putinin sevgilisi Moskovada ortaya çıktı

Söylentiler doğru mu? Putin'in 'sevgilisi' Moskova'da ortaya çıktı!

#Putin
Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı