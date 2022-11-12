'İlmekli ip' ortalığı karıştırdı! 100 bin dolar ödül kondu...

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Obama’nın sivil toplum kuruluşu Obama Vakfı tarafından ABD’nin Chicago kentinde inşa edilen içinde müze ve kütüphane gibi bölümlerin bulunduğu Obama Başkanlık Merkezi’nin şantiyesinde, Perşembe günü ırkçılık sembolü olarak nitelendirilen ilmekli ip bulundu.



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Obama Vakfı, olayıolarak nitelendirirken inşaat firması Lakeside Alliance yerel medya organı NBC 5 Chicago’ya yaptığı basın açıklamasındaaçıklamasını yaptı.Siyahilerin sahip olduğu inşaat firmalarının bir ortaklığı olan Lakeside Alliance, olayı polise bildirdiğini ve "sorumluları belirlemek için gereken her türlü yardımı sağlayacağını" duyurdu.Lakeside Alliance olayı polise bildirdiklerini ve faillerin yakalanması konusunda bilgi verenlere 100 bin dolar ödül vereceklerini ifade etti.Chicago kentinin bulunduğu Illinois eyaleti valisi JB Pritzker olayla ilgili açıklama yaparak” dedi.

ABD başkanları geleneksel olarak görevden ayrıldıktan sonrabir başkanlık kütüphanesi kurarlar. Obama Vakfı tarafından hazırlıkları yapılan kütüphanenin inşaat çalışmaları 2021 baharında başladı. Obama ailesinin evinin yakınında bulunan merkezin 2025'te açılması planlanıyor.



Obama siyasi kariyeri burada başladığı için ve eşi Michelle ile burada tanıştığı için kütüphanenin Chicago'ya yapılmasını istedi.