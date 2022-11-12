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'İlmekli ip' ortalığı karıştırdı! 100 bin dolar ödül kondu...

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#Obama#İnşaat#Irkçılık
İlmekli ip ortalığı karıştırdı 100 bin dolar ödül kondu...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 14:36

ABD’nin eski Başkanı Obama adına inşa edilen Obama Başkanlık Merkezi’nin (Obama Başkanlık kütüphanesi) şantiyesinde, Perşembe günü ırkçılık sembolü olarak nitelendirilen ve geçmişte, özellikle ABD’de siyahi insanların yargılanmadan asılarak öldürülmesinde kullanılan ‘ilmekli ip’ bulundu. İnşaat durdurulurken müteahhitlik şirketi, faillerin bulunması için 100 bin dolar ödül koyduklarını duyurdu.

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Obama’nın sivil toplum kuruluşu Obama Vakfı tarafından ABD’nin Chicago kentinde inşa edilen içinde müze ve kütüphane gibi bölümlerin bulunduğu Obama Başkanlık Merkezi’nin şantiyesinde, Perşembe günü ırkçılık sembolü olarak nitelendirilen ilmekli ip bulundu.

İlmekli ip ortalığı karıştırdı 100 bin dolar ödül kondu...

UTANMAZ BİR KORKAKLIK EYLEMİ

Obama Vakfı, olayı ‘utanmaz bir korkaklık ve nefret eylemi’ olarak nitelendirirken inşaat firması Lakeside Alliance yerel medya organı NBC 5 Chicago’ya yaptığı basın açıklamasında “Şantiyemizde her türlü önyargı veya nefrete sıfır tolerans gösteriyoruz. Önyargı karşıtı eğitim, işe alım sürecimize dahildir ve şantiye genelindeki toplantılarda tekrarlanır. Tüm personel ve işçilere, bu eğitimlerin ve konuşmaların bir dizisini daha vermek için tüm operasyonları yerinde askıya alıyoruz” açıklamasını yaptı.  
İlmekli ip ortalığı karıştırdı 100 bin dolar ödül kondu...

Siyahilerin sahip olduğu inşaat firmalarının bir ortaklığı olan Lakeside Alliance, olayı polise bildirdiğini ve "sorumluları belirlemek için gereken her türlü yardımı sağlayacağını" duyurdu.

100 BİN DOLAR ÖDÜL

Lakeside Alliance olayı polise bildirdiklerini ve faillerin yakalanması konusunda bilgi verenlere 100 bin dolar ödül vereceklerini ifade etti.

Chicago kentinin bulunduğu Illinois eyaleti valisi JB Pritzker olayla ilgili açıklama yaparak “Illinois'de nefrete yer yoktur. İlmekli ip, ırkçılığın sembolünden daha fazlasıdır, yüzyıllardır Siyah Amerikalılara uygulanan şiddet ve terörün kalp durduran bir hatırlatıcısıdır. Bu nefret eylemini mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum ve Illinois eyaleti, faillerin yakalanmasına yardımcı olmak için gerekli tüm kaynakları sağlayacaktır” dedi.
İlmekli ip ortalığı karıştırdı 100 bin dolar ödül kondu...



2025'DE AÇILMASI PLANLANIYOR

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ABD başkanları geleneksel olarak görevden ayrıldıktan sonrabir başkanlık kütüphanesi kurarlar. Obama Vakfı tarafından hazırlıkları yapılan kütüphanenin inşaat çalışmaları 2021 baharında başladı. Obama ailesinin evinin yakınında bulunan merkezin 2025'te açılması planlanıyor.

Obama siyasi kariyeri burada başladığı için ve eşi Michelle ile burada tanıştığı için kütüphanenin Chicago'ya yapılmasını istedi.

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