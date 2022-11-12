Zelenski istediğini aldı! Ukrayna'ya 4 adet Avenger hava savunma sistemi

Haberin Devamı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ABD yapımı 4 Avenger hava savunma sisteminin sivil alanlara koruyucu bir ağ oluşturması amacıyla Ukrayna'ya gönderildiğini duyurdu.

ABD ordusunun envanterinden Ukrayna'ya yapılan 400 milyon dolarlık askeri yardım kapsamında gönderilen bu sistemler kısa menzilli hava savunma sistemleri olarak biliniyor.



Humvee aracına monte edilerek kullanılan Avenger hava savunma sistemi, kızılötesi kamera, optik görüş ve lazer telemetreye sahip ve 8 km'ye kadar nişan alabiliyor.

Yüksek kapasiteli hava savunma sistemleri, Washington DC'de yer alan Beyaz Saray'ı korumak için kullanılanlara benziyor.

Haberin Devamı

M-1097 Avenger hava sistemi, 2001 yılında meydana gelen ve tüm dünyayı dehşete düşüren 11 Eylül saldırılarının ardından Washington'da bulunan Pentagon'un savunulmasında kullanılmıştır.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Washington Post'a göre, Ukrayna'ya yapılan bu yardım Amerika'nın azalan hava savunma yetenekleri konusundaki endişelerini dile getiren ABD savunma uzmanları arasında bazı tartışmalarla yol açtı.

ZELENSKİ UZUN SÜREDİR İSTİYORDU

Rusya'nın hava saldırıları şimdiye kadar Ukrayna için hayati öneme sahip tesislerin 3'te birinşi yok etti.

Devlet Başkanı Volodomyr Zelenski, Ukrayna alt yapısının bir aydan uzun süredir yoğun saldırı altında olduğunu belirterek bulduğu her fırsatta Batı'lı müttefiklerinden hava savunma sistemi istiyor.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, Avenger sistemlerinin gönderilmesi ile ilgili yaptığı açıklamada "Hava savunma sistemi Ukrayna'ya kritik altyapıyı koruma yeteneği sağlayacak" dedi.



-HAWK hava savunma sistemleri için füzeler

-4 Avenger hava savunma sistemi

-192 Stinger füzesi

-Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat

-21 bin 155 mm top mermisi

-500 hassas güdümlü 155 mm top mermisi

-10 bin 120 mm havan mermisi

-100 Yüksek Hareketli Çok Amaçlı Tekerlekli Araç (HMMWV)

-400 el bombası fırlatıcı

-Küçük silahlar, dürbün ve 20 milyon hafif silah mühimmatı

-Yıkım ekipmanı ve soğuk havalara için giysiler

Haberin Devamı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR