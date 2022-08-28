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O da dertli: CEO olmak her sabah yumruk yemek gibi

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#Mark Zuckerberg#CEO#Dert
O da dertli: CEO olmak her sabah yumruk yemek gibi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 07:00

Mark Zuckerberg, her sabah Meta şirketinin CEO’su olarak uyanmanın “mideye yumruk yemek” gibi olduğunu söyledi.

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Facebook’un kurucusu Zuckerberg “Uyandığınızda telefonunuza bir bakıyorsunuz, milyonlarca mesaj. Genelde iyi şeyler değil. Neredeyse her gün uyanıyorsun ve karnına bir yumruk yiyorsun gibi” diye konuştu. 38 yaşındaki Zuckerberg buna rağmen emekli olmayı düşünmediğini, gelecek 15 yılda başarmak istediği hedefleri olduğunu anlattı.

Joe Rogan’ın Spotify’da yayınlanan podcast şovuna konuk olan ve neredeyse 3 saat süren yayın boyunca soruları yanıtlayan Zuckerberg, şirketi Instagram’ı rakip Twitter ile de kıyasladı. “Çok fazla üzülmeden Twitter’da uzun zaman geçirmenin zor olduğunu düşünüyorum” diyen Zuckerberg, buna karşın Instagram’ın “Süper pozitif bir alan olduğunu” ifade etti.

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