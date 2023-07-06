Nükleer gerilim tırmanışa geçti

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Rusya’nın başlattığı Ukrayna savaşında, dünyanın taraflara “Zaparojye Nükleer Santralı’nı bu işin dışında tutun” telkinleri işe yaramadı. 6 adet 1000 megavat gücünde reaktöre sahip nükleer tesise sabotaj düzenleneceği söylemleri yeniden gündeme gelmeye başladı. Ukrayna tarafı ilhakçı Rus kuvvetlerin santrala patlayıcı yerleştirdiklerini öne sürerken, Rus tarafı asıl Ukrayna ordusunun santralda radyoaktif maddelerin toplandığı havuzları füzelerle vurarak geniş çaplı nükleer kirlilik yaratmayı hedeflediklerini savundu. İki ateş arasında kalan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Genel Müdürü Rafael Grossi ise Zaparojye Nükleer Santralı’nda durumun kritik ve vahim aşamada bulunduğunu söyledi.

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ZELENSKİ İDDİA ETTİ

Havaya uçurulan Herson bölgesindeki Kahovka Barajı’nın ardından Rusya’nın Zaporojye’de sabotaj hazırlıkları yaptığını Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski açıkladı. Başkent Kiev’de güvenlik toplantısı düzenleyen Zelenski, “İstihbarat servisimiz Zaporojye Nükleer Santralı’yla ilgili alarm veriyor. Santraldan geri çekilmeyi kabul etmeyen ilhakçı Rus kuvvetleri, Kahovka Barajı’ndan sonra Ukrayna’nın başına şimdi de nükleer bela açmak istiyor. Santralın kritik noktalarına, kısmi radyasyon çıkışına yol açacak uzaktan kumanda patlayıcı döşedikleri bilgisine sahibiz. Dünya topluluğunu, Rusya’nın nükleer facia yaratma kararlılığında olduğunun altını çizerek gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Volodimir Zelenski’nin düzenlediği nükleer santral toplantısına Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, İçişleri Bakanı İgor Klimenko ve Energoatom yöneticisi Petro Kotin katıldı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar da ayrıca yaptığı açıklamada, “Rusya, Zaparojye Nükleer Santralı etrafında gerilimi tırmandırarak Ukrayna ordusunun cephedeki başarısını örtbas etmek istiyor. Cephedeki gelişmeleri lehine çevirmek için nükleer santralı kullanmak gerekirse bunu yapacaklarından eminiz” diye konuştu.

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RUSYA, KİEV’İ SUÇLADI

Ukrayna’nın suçlamalarını reddeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Nükleer santral etrafında durum gerçekten gergin ve tedirgin edici. Ancak bu gerilimin kaynağı Rusya değil, Kiev rejiminin kendisidir. Ukrayna’nın sabotaj düzenleme ihtimali bize göre de yüksek seviyelerde. Kahovka Barajı’nı patlatan Kiev rejimi, nükleer santralı da hedeflerineulaşmak için rahatlıkla kullanabilir. Ukrayna bu adımı atarsa sadece kendisi için değil, Avrupa’nın yarısında nükleer kirlilik felaketine neden olur” dedi. Peskov’un bu açıklamasından birkaç saat önce Zaporojye Nükleer Santralı’nı kontrolünde tutan “Rosenergoatom” şirketi uzmanı Renat Karçaa, Ukrayna ordusunun “Toçka-U” balistik füzeleri kullanarak santralın nükleer atık havuzlarını hedef alacağını söyledi.

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RUS EKONOMİSİ ÇATLAK VERDİ

Ukrayna cephelerinde çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, Rusya ekonomisi savaşın 16’ncı ayında alarm vermeye başladı. Wagner isyanının da etkisiyle Rus bütçesi yılın ilk üç ayında yaklaşık 2.5 trilyon ruble (27 milyar dolar) açık verdi. Kötü ekonomik verilerin yanı sıra Rusya borsası da kan kaybediyor. Günlük düşüş yüzde 2 seviyelerine ulaştı. Döviz piyasasında ise rubleye baskı var. Doların fiyatı 90 rubleyi geçerken, Euro 100 rubleyi zorluyor. Rus para biriminde böylesine hızlı değer kaybı son olarak savaşın başladığı Şubat 2022’de gözlenmişti.

DURUM ALARM VERİCİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki nükleer santral atışması kızışırken durumu yerinde denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi oluşan durum karşısında çaresiz kaldığını itiraf etti. Santralı önceki gün şahsen denetleyen Grossi, “Nükleer santralda güvenlik durumu gerçekten ciddi alarm veriyor. Mesele patlayıcı yerleştirilmiş olması veya füzelerle vurulması ihtimalinden ziyade genel güvenlik kriterlerinin her geçen gün daha da kötüleşmesi. Sürekli soğutulmaya ihtiyaç duyulan reaktörlere dıştan sağlanan elektrik gün aşırı kesiliyor. Jeneratörler de günün birinde iflas edecektir. Tüm tarafları Avrupa’nın göbeğinde bir facianın yaşanmaması için sorumlu davranmaya davet ediyorum” uyarısında bulundu.