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Haber Giriş: 04.01.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Norveç’te yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi

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Norveç’te yeni Kovid-19 kısıtlamaları getirildi
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Norveç’te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi.

Norveç devlet televizyonu, Noel’den sonraki hafta sonu 40’tan fazla bölgede koronavirüs vakalarında artış yaşandığını duyurdu. Norveç Başbakanı Erna Solberg, düzenlediği basın toplantısında yeni önlemleri açıklayarak Kovid-19’un tatil yapmadığını ve vakaların arttığını ifade etti.

Norveç’te bugünden itibaren yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında, restoran ve barlarda alkol satışı yasaklandı. İki hafta boyunca evlere misafir davet edilmesinin yasaklandığı ülkede, üniversitelerde yüz yüze eğitim askıya alınarak öğrencilere evde kalmaları çağrısı yapıldı.

İlkokul ve anaokullarında eğitime devam edilecek, ortaokul ve liselerde de eğitime ara verilmeyecek ancak uzaktan eğitime öncelik verilecek.

Son verilere göre toplam 50 bin 716 koronavirüs vakasının tespit edildiği Norveç’te bugüne kadar 436 kişi hayatını kaybetti.

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