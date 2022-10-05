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Nobel fizik ödülü ‘kuantum devrimi’ne

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#Nobel#Nobel Fizik Ödülü#Kuantum Devrimi
Nobel fizik ödülü ‘kuantum devrimi’ne
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 07:00

2022 Nobel Fizik Ödülü’nü kuantum mekanikleri konusundaki çalışmalarından ötürü Fransız fizikçi Alain Aspect (75), Amerikalı teorik ve deneysel fizikçi John F. Clauser (79) ve Avusturyalı kuantum fizikçisi Anton Zeilinger (77) kazandı.

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nin açıklamasına göre, bilim insanları kuantum bilgisayarlarının, ağlarının ve güvenli şifreli iletişimin yolunu açan kuantum mekaniği alanındaki keşiflerinden ötürü bu ödüle layık görüldü. Bilim insanlarının kuantum hesaplama, bilgi işleme ve çevrimiçi şifre biçimleri dahil yeni nesil teknolojilere imkân tanıyan ‘ikinci kuantum devrimi’ne giden yolu açtıkları belirtildi. 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 17 milyon TL) tutarındaki Nobel ödülünü paylaşacak olan üçlü ödüllerini 10 Aralık’ta Stockholm’de yapılacak resmi törenle alacak.

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#Nobel#Nobel Fizik Ödülü#Kuantum Devrimi

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