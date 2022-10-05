Nobel fizik ödülü ‘kuantum devrimi’ne

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nin açıklamasına göre, bilim insanları kuantum bilgisayarlarının, ağlarının ve güvenli şifreli iletişimin yolunu açan kuantum mekaniği alanındaki keşiflerinden ötürü bu ödüle layık görüldü. Bilim insanlarının kuantum hesaplama, bilgi işleme ve çevrimiçi şifre biçimleri dahil yeni nesil teknolojilere imkân tanıyan ‘ikinci kuantum devrimi’ne giden yolu açtıkları belirtildi. 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 17 milyon TL) tutarındaki Nobel ödülünü paylaşacak olan üçlü ödüllerini 10 Aralık’ta Stockholm’de yapılacak resmi törenle alacak.