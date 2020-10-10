Nikol Paşinyan: Fransa Karabağ'ı tanısın

Fransız “TV5Monde” televizyon kanalına verdiği demeçte Emmanuel Macron’dan destek beklediğini vurgulayan Paşinyan, “Beklentim Fransa Cumhurbaşkanı ve ülke olarak Fransa’nın Karabağ konusunda dile getirdiği endişeleri pratik davranışlarına yansıtmasıdır. Savaşı durdurmanın yegâne yolu Fransa’nın Karabağ bağımsızlığını tanımasıdır. Ancak bu şekilde Türkiye’nin bölgemizde başlattığı ve tüm dünya güvenliğini tehdit eden tırmanışa son verilebilir” ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN BİLE TANIMIYOR

Karabağ’daki Ermeni ayrılıkçıların 28 yıl önce ilan ettikleri tek taraflı bağımsızlık günümüzde Ermenistan’ın kendisi tarafından dahi tanınmıyor. Fransa’nın ise Karabağ konusunda kabul edilen BMGK kararları altında bu toprakları Azerbaycan’ın parçası kabul ettiğine dair imzası bulunuyor.

TANKI BIRAKIP KAÇTILAR

Azerbaycan Ordusu’nun, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı topyekün taarruzda 13’üncü gün geride kaldı. Azerbaycan Ordusu, Ermenistan güçlerine ait çok sayıda stratejik mevziyi ele geçirdi. Bugüne kadar 31 yerleşim yerini işgalden kurtarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 5’inci Muhrip Alayı’nın karargahına yönelik başlatılan operasyonda, Albay Samvel Grigoryan’ın ağır yaralandığı, Yarbay Arman Dermeyan ve çok sayıda askerin ise öldürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, “12 gün itibariyle toplam 13 düşman T-72 tankı, 2 PDM, 4 BM-21 ‘Grad’ roketatar, 2 2S3 ‘Acacia’ kundağı motorlu topçu birimi, 3 D-30 obüs top, iki radar sistemi, çok sayıda askeri araç imha edildi. Ermenistan’ın 49’uncu tank tugayına ait tank ele geçirildi” denildi.

BAKÜ’DE ZAFER COŞKUSU

Bakü’de, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a karşı elde ettiği başarıların ve bazı bölgelerin işgalden kurtarılmasının coşkusu yaşanıyor. Bakülüler, kentin tüm binalarını bayraklarla donatıyor. Sokaklarda Azerbaycan bayrağının yanı sıra Türk bayrakları da dalgalanıyor.