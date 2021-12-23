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Nijerya’da 1 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı imha edildi

#Kovid Aşısı#Nijerya#Dünya
Nijerya’da 1 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı imha edildi

Nijerya’da son kullanma tarihi geçen 1 milyon 66 bin 214 doz AstraZeneca aşısı imha edildi.

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Yeni tip korona virüsün (Covid-19) daha hızlı yayın Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasıyla birlikte dünya çapında aşıya eskisinden daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlandı.

1 milyardan fazla insanın yaşadığı Afrika’da hükümetler, zengin ülkelere daha fazla aşı teslimatı için baskı yapmaya devam ederken, bu ülkeler son kullanma tarihi kısalan dozları kabul etmek zorunda kaldı. Afrika ülkelerine hibe edilen aşıların son kullanma tarihlerinin geçmeye başlaması endişeye yol açtı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya’ya gönderilen 1 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı son kullanma tarihlerinin geçmesi üzerine imha edildi. Başkent Abuja’daki çöp sahasında buldozer ile yapılan imha işlemi gazeteciler ve sağlık yetkilileri tarafından izlendi.

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Nijerya Ulusal Temel Sağlık Hizmetleri Geliştirme Ajansı Direktörü Faysal Shuaib gazetecilere yaptığı açıklamada, kıtada aşıya erişim kısıtlı olduğu için Nijerya’nın raf ömrü kısalan aşı dozlarını almak zorunda kaldığını ifade etti. Shuaib, “Son kullanma tarihi geçen 1 milyon 66 bin 214 doz AstraZeneca aşısını başarıyla imha ettik. Nijeryalılara karşı şeffaf olma sözümüzü tuttuk. Bugün yapılan imha işlemi, Nijeryalıların aşı programımıza güvenmeleri için bir fırsattır” dedi. Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire de yaptığı açıklama, Nijerya'nın son kullanma tarihi kısalan aşıları artık kabul etmeyeceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Nijerya'da 13 milyondan fazla kişi Covid-19 aşısı yapıldı. DSÖ verilerinde Afrika kıtasındaki 52 ülkede 133 milyon 512 bin 902 kişiye Covid-19 aşısı yapıldığı belirtildi. İngiltere merkezli Tony Blair Küresel Değişim Enstitüsü verilerine göre, kıtaya ulaşan aşı dozlarının yaklaşık yüzde 40’ı kullanılmadı.

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Nijerya’da salgının başından bu yana toplam 231 bin 413 bin vaka tespit edilirken, 2 bin 991 kişi salgında hayatını kaybetti.

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